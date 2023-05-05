Путін так і не вивчив імені Касима-Жомарта Кемельовича. Чому Казахстан ввів санкції проти Росії

"Казахстан закрив кордони для паралельного імпорту в Росію. Це серйозний удар як по економіці Росії, так і по їхніх ВПК. Адже ми чудово знаємо, як останній рік товари подвійного призначення завозились до Росії через Казахстан". Думка

Казахстан закрив кордони для паралельного імпорту в Росію. Кажуть, це сталось після останнього візиту американської делегації до Казахстану.

На цих зустрічах помічник заступника міністра фінансів США Елізабет Розенберг попередила про вторинні санкції — як проти Казахстану, так і стосовно компаній та банків, що працюють у Казахстані.

Казахстан закрив кордони для паралельного імпорту в Росію

Є ще одна версія. Їх ввели, бо Путлер так і не вивчив, як насправді звати Касима-Жомарта Кемельовича

Якою б не була причина — це серйозний удар як по економіці Росії, так і по їхніх ВПК. Адже ми чудово знаємо, як останній рік товари подвійного призначення завозились до Росії через Казахстан.

Ну що ж, тим краще. Разом із союзниками ми продовжуємо душити ворога економічним та санкційним зашморгом, наближаючись кожного дня до перемоги.

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