Ходіть на здоров'я. Чому просте пересування приносить величезну користь організму

"Найкориснішою для нас є регулярна фізична активність з помірною інтенсивністю, за якої працюють усі групи м'язів. Звичайно ж, це ходьба, спортивна чи скандинавська. Остання особливо ефективна у зрілому віці". Думка

Всі ми знаємо про користь фізичної активності не тільки для гарного самопочуття, а головне — для профілактики усіх захворювань, але завжди знаходимо виправдування нашим лінощам, то часу не має, то погода погана, то спортивний зал або ж далеко, або абонемент недешевий.

Але є зовсім недорогий спосіб зайнятися спортом!

А погода… У природи немає поганої погоди, треба тільки одягнутися правильно.

Проаналізувавши далеке минуле наших предків, які тижнями полювали на "мамонта", проходячи та пробігаючи великі відстані, можна дійти висновку, що найкориснішою для нас є регулярна фізична активність з помірною інтенсивністю, за якої працюють усі групи м'язів.

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Активною можна вважати людину, яка проходить 7 тисяч кроків на день Фото: trump-elections

Звичайно ж, це ХОДЬБА, спортивна чи скандинавська. Остання особливо ефективна у зрілому віці, оскільки палиці дозволяють знімати напругу з хребта та суглобів, перешкоджають падінню, контролюючи координацію рухів і про це я напишу пізніше.

ХОДЬБА:

стимулює кровообіг, значно прискорює "пробіг" крові по судинах, а значить, покращує обмін речовин, тим самим роботу всіх органів і тканин, що призводить до зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань;

відіграє значну роль в енергетичному обміні, регулює апетит, покращує травлення, допомагає не тільки підтримувати нормальну вагу, але й запобігає розвитку ожиріння, діабету, сприятливо впливає на обмін ліпідів, збільшуючи "хороший" холестерин і знижуючи "поганий" ;

підвищує імунітет, знижує ризик розвитку раку молочної залози та раку товстої кишки;

підтримує хороший настрій, підвищує розумову працездатність;

надає потужну антидепресивну дію, є найкращими ліками від стресу, допомагає уникнути самотності (під час пішохідних прогулянок легко встановлюються нові соціальні контакти);

покращує кровообіг органів малого тазу, попереджає їх захворювання, покращує сексуальну активність.

Активною можна вважати людину, яка проходить 7 тисяч кроків на день, високоактивною — 10 тисяч.

Легко контролювати себе, встановивши програму у смартфоні.