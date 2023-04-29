Безпека на городі. Що радить кардіолог під час роботи на своїй ділянці

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Знаю, що у української господині оброблений кожний куточок землі і на ньому, якщо і не ростуть якісь овочі, то квіти обов’язково.

Психологи стверджують, що посадити зерно, доглядати рослину , дивитись, як вона росте і отримати плід — найкращий із видів психотерапії.

Для людей, які живуть у сільській місцевості, фізична праця, мабуть, не визиває особливих проблем.

Мій допис стосується більше городян, які зараз виїжджають на дачі чи заміські будиночки. Це здебільшого люди старшого віку та ще й не зовсім здорові, які в зимовий період були малоактивні, а в цей важкий для всіх рік багато хто зовсім не залишав свої квартири.

Для того, щоб фізичні навантаження були безпечними і приносили користь, слід дотримуватися деяких простих правил. Нагадую про них, бо вже отримала дзвіночок від свого 73 -річного пацієнта, якого після трудових "подвигів" на дачі, госпіталізували:

для нетренованих людей з серцево-судинною патологією, ожирінням, цукровим діабетом, курінням не рекомендуються фізичні навантаження не регульовані за часом і інтенсивністю, особливо статичні (підйом тяжкості в стані спокою) і нахили тулуба. Вони супроводжуються підвищенням середньодобового артеріального тиску та збільшують ризик розвитку аритмій, нападів стенокардії;

при високій температурі та вологості повітря необхідно обмежитися легкими пішохідними прогулянками в ранні ранкові та вечірні години;

не забувати пити достатню кількість води, простої води, але пити її за бажанням, не встановлювати якісь добові нормативи, у кожного своя потреба. Пацієнтам з кардіальною патологією не потрібно обмежувати прийом води, треба зменшувати споживання солі;

забути у спеку про вживання будь-яких алкогольних напоїв, за виключенням ДНЯ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ! Тоді піднімемо келих разом! Вірю, що це буде скоро;

Нехай спілкування з природою буде вам на радість! Фото: Getty Images

насолоджуйтесь спогляданням природи, співом пташок, свіжим повітрям, зоряним небом і т.д.;

більше листової зелені та інших зелених овочів з кожним прийомом їжі. Коли спекотно, збільшується потовиділення, втрачається багато калію, магнію і треба їх поповнювати;

але й про білок не забувайте. КращеЮ якщо це буде не червоне м'ясо, а яйця, сир, риба, курка;

при варикозній хворобі нижніх кінцівок не забувайте одягати компресійні панчохи, в положенні сидячи підставляйте невисоку лавочку під ноги для піднесеного становища та гарного венозного та лімфовідтоку;

не припиняйте прийом призначених медикамнтів, разом із лікарем сформуйте аптечку та візьміть з собою;

вранці та ввечері треба контролювати артеріальний тиск, пацієнтам з цукровим діабетом — глюкозу крові (тонометр, глюкометр, термометр додайте в аптечку).

Nреба припинити будь-які фізичні навантаження при появі задишки, прискореного серцебиття чи аритмії, больовому синдромі в грудній клітці. Адекватно оцінюйте свій стан та при необхідності своєчасно звертайтеся до лікаря.

Нехай спілкування з ПРИРОДОЮ буде всім вам на радість.

Будьте здорові!

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