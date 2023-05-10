Пафосна брехня. Чому промову Путіна 9 травня можна зрозуміти, тільки вивернувши її навиворіт

"Найкраще мову Путіна сприймати, змінюючи сенс на протилежний, і там, де Путін згадував Захід та Україну, мати на увазі Росію. І тоді все стає на свої місця". Думка

Вчора, як і рік тому, журналісти питали: чого чекати від промови Путіна 9 травня? І вчора, і рік тому я давав одну й ту саму відповідь: не варто чекати жодних сенсацій, жодних "доленосних рішень". На День перемоги Путін і хотів би заявити про свою перемогу, та ось невдача – перемог немає. Тому доводиться обмежуватися історичними паралелями та пафосною риторикою. У церемоніальній промові Путіна на 9 травня агресивного пафосу багато, а значущого політичного змісту – нуль.

Найкраще цю мову сприймати, змінюючи сенс на протилежний, і там, де Путін згадував Захід та Україну, мати на увазі Росію. І тоді все стає на свої місця.

Ось вам коротка реконструкція путінської мови з цього погляду:

Путін каже: проти нашої Батьківщини знову розв'язано війну.

Правильне розуміння: Росія знову розв'язала війну.

Путін каже: для нас, для Росії, немає недружніх народів ні на Заході, ні на Сході.

Правильне розуміння: для Росії недружні народи і Заход, і Сході.

Путін каже: ми хочемо бачити майбутнє мирним, вільним та стабільним.

Правильне розуміння: ми не хочемо бачити майбутнє мирним, вільним та стабільним.

Путін каже: ми захистимо себе та Донбас.

Правильне розуміння: ми не можемо захистити ані себе, ані Донбас.

До речі, а про Крим що ж не згадав? Чи Крим уже не збирається захищати?

Путін: Росія забезпечить свою безпеку

Правильне розуміння: Росія не забезпечить своєї безпеки.

Путін: ми вважаємо, що будь-яка ідеологія переваги огидна, злочинна і смертоносна, але західні еліти, як і раніше, твердять про свою винятковість.

Правильне розуміння: саме Росія дотримується ідеології переваги і, як і раніше, твердить про свою винятковість.

Але сама теза про те, що ідеологія переваги огидна, злочинна та смертоносна – правильна. І це точно стосується Росії, а не західних еліт. У зв'язку з цим у мене велика підозра, що путінські спічрайтери активно вправляються в езоповій мові і намагаються донести до нас і своє ставлення до всього, що відбувається (але в зашифрованому вигляді).

Яскрава демонстрація російської миролюбності Фото: Известия

Путін натякнув, що західні еліти успадкували ідеї нацизму, національної переваги.

Правильне розуміння: саме Росія успадкувала ідеї нацизму, національної переваги.

Путін: Захід провокує конфлікти та перевороти, знищує традиційні цінності, щоб і надалі диктувати свої правила, а по суті — систему пограбування та насильства.

Правильне розуміння: Росія провокує конфлікти та перевороти, знищує загальнолюдські цінності, щоб і надалі диктувати свої правила, а по суті – систему пограбування та насильства.

Путін: мета противників Росії, і тут немає нічого нового, домогтися розпаду та знищення нашої країни.

Правильне розуміння: будь-яка російська влада начебто прагне величі, а в результаті, і тут немає нічого нового, несвідомо веде до того, щоб домогтися розпаду і знищення своєї країни.

Як там говорить правило Черномирдіна: "хотіли як краще, а вийшло як завжди".

Путін: ми пам'ятаємо та шануємо подвиг воїнів Китаю в бою з японським мілітаризмом.

Правильне розуміння: Росія побоюється Китаю і лебедить перед Пекіном.

Путін: Український народ став заручником державного перевороту

Правильне розуміння: Російський народ став заручником путінського режиму.

Путін: важливо, що сьогодні у Москві зібралися лідери СНД, бачу в цьому вдячне ставлення до подвигу наших предків. Вони разом боролися та разом перемогли.

Правильне розуміння: Невдячних (стосовно Росії) лідерів країн СНД змусили зібратися в Москві, і тепер доведеться їм за це віддячити. Лідери країн СНД насправді не хочуть боротися за Путіна, а ще більше не хочуть перемоги Путіна у нинішній війні, бо це надто небезпечно для подальшої долі їхніх країн.

Путін назвав український режим "злочинним".

Правильне розуміння: путінський режим є злочинним.

Путін: ми пишаємось учасниками спеціальної військової операції. Від вас залежить майбутнє нашого народу.

Правильне розуміння: Кремль побоюється учасників спеціальної військової операції. Від них залежить майбутнє путінського режиму (в різних сенсах).

Ось така версія (деконструкція) путінського виступу. Майже потаємна ідеологічна диверсія. Путін звинувачує інших у тому, що робить сам.

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