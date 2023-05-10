Росія готує танковий удар. Чому концентруються сили ворога на Куп'янському напрямі
Військовий експерт Костянтин Машовець аналізує ситуацію по всій лінії розмежування, виділяючи найзначніші події, що сталися останніми днями.
Командування угруповання військ (УВ) противника "Запад" продовжує проводити заходи щодо посилення своїх спроможностей з повітряної підтримки наземних військ. Зокрема, в районі н.п. Ровеньки та Бережний Бєлгородської обл. РФ (відповідно, за 5 та 13 км від державного кордону України) ним розгорнуто та облаштовано принаймні два польові аеродроми (ПА) для армійської авіації (АА), на яких зосереджено дві зведені тактичні авіагрупи:
1. ПА в районі Ровеньки (5 км до ДКУ):
- 2 гелікоптери вогневої підтримки типу Ка-52;
- 5 гелікоптерів вогневої підтримки типу Мі-24\35;
- 8 траснпортно-бойових гелікоптерів типу Мі-8\17.
2. ПА в районі Бережный (13 км до ДКУ):
- 4 гелікоптерів вогневої підтримки типу Ка-52;
- 6 гелікоптерів вогневої підтримки типу Мі-24\35;
- 7 транспортно-бойових гелікоптерів типу Мі-8\17.
По суті, противник зосередив на ПА, безпосередньо поблизу району бойових дій (а саме — на Куп’янському напрямку), із мінімальним подльотним часом, полк АА, майже половину штатного ОВТ якого становлять ударні вертольоти.
Усього:
- – 6 типу Ка-52;
- – 11 типу Мі-24\35;
- – 15 типу Мі-8\17.
Звертає на себе увагу той факт, що ОДНОЧАСНО з цими заходами, командуання УВ "Запад" отримало чергове підсилення (і також, саме на Куп’янському напрямку) у вигляді ще, принаймні, 2-х повнокомплектних батальйонів зі складу 4-ї танкової дивізії (ТД) 1-ї гв. танквої армії (ТА). А саме — танкового батальйону (ТБ) зі складу 12-го танкового полку (ТП) та мотострілецького батальйону (МСБ) зі складу 423-го мотострілецького полку (МСП) — (так, це той самий "який прославився під Ізюмом", "Ямпільський"). Обидва — з Наро-Фомінська. Ця тактична група була переміщена з району с. Рябики (РФ), де перебувала у "резерві першої черги" в районі с. Коломийчиха (Луганська обл., Україна). З явним наміром командування військ противника ввести ці підрозділи "у бій" найближчим часом.
З огляду на той факт, що тут уже розгорнуто частини й підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБр), 25-ї ОМСБр і низку підрозділів 2-ї МСД, питання "можливого ривка" противника з півночі на південь уздовж Оскола до околиць Куп'янська зовсім не знімається "з порядку денного". Принаймні минулого тижня противник продовжував інтенсивно обстрілювати з артилерії найближчий тактичний тил наших військ на цьому напрямку і намагався вести розвідувальний пошук по Масютівці та Сеньківці.
2. Командування Чорноморського Флоту (ЧФ) ЗС РФ продовжує реалізацію комплексу заходів щодо посилення охорони та оборони пунктів базування (ПБ) сил флоту, зокрема, принаймні в 3-х ПБ (Донузлав, Севастополь, Новоросійськ) противник встановив до 8-ми мінних комплексів типу "Поверхность" (загалом, до 220 мін типу "ЯРМ" і "ПДМ-3Я", керованих дистанційно), а також система гідроакустичних і гідролокаційних датчиків та сканерів, яка посилюється в районі ПБ сил флоту шляхом використання гідроакустичних буїв і пошукових протичовнових станцій.
Очевидно, що командування ЧФ РФ здійснює ці заходи з урахуванням можливості застосування СОУ цілої низки засобів ураження, типу швидкісних безекіпажних, дистанційно керованих, надводних і підводних апаратів-брандерів. Принаймні, 1 фрегат керованого ракетного озброєння (КРО) пр. 11356Р "Адмірал Ессен" і 1 дизель-електричний підводний човен (депл) пр. 636.3 (обидва, до речі, є носіями КРМБ типу "Калібр"), які "застрягли" в Севастополі на 13-му СРЗ на ремонті, явно "не збиралися" туди потрапляти. Але, чомусь їм таки довелося там опинитися.
У складі сил і засобів ЧФ РФ, які залучаються до виконання завдань з ППО, ПДО і патрулювання акваторії, прилеглої до Керченського мостового переходу, відбулася заміна і певне перегрупування.
Патрульний корвет (або корвет ближньої морської зони), пр. 22160 "Дмитро Рогачов" повернувся в ПБ Новоросійськ, а його замінив малий протичовновий корабель (МПК), а за нашою класифікацією — корвет, пр. 1124М "Ейск", що зайняв місце першого в 25 милях на північний захід від мостового переходу в Азовському морі. Зі свого боку, однотипний "Дмитру Рогачову" патрульний корвет пр. 22160 "Сергій Котов", зайняв позицію за 18 миль на південний схід від Керченської протоки з боку Чорного моря.
Таким чином, враховуючи той факт, що ще 2 протидиверсійні катери (ПДКА), пр. 21980 — П-350 "Курсант Кировец" і П-349 "Суворовец" — перебувають за 18 миль на північ від Керченської протоки в Азовському морі, стає зрозумілим, що сили і засоби ЧФ РФ, зокрема, його корабельний склад і певна частина ПДСЗ, досить активно беруть участь у справі "оборони" дуже важливої для росіян комунікаційної "нитки" через Керченську протоку.
Причому, не менш очевидним є те, що хоча " охорона та оборона" цього мостового переходу організована росіянами за "всеракурсним" принципом, однак найбільших "неприємностей" вони все ж таки очікують з північного та північно-західного напрямків (цілком логічно, саме звідти в реальності й може прилетіти "щось несподівано неприємне").
3. Правлячий у Білорусі режим продовжує всіма "фібрами своєї душі" підігравати Кремлю в нинішній війні.
З території 46-го арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС РБ (с. Бронна Гара, Брестська обл., РБ) у період із 10-го до 11-го травня заплановано передати на арсенал ГРАУ МО РФ (м. Котлубань, Волгоградська обл., РФ) чергову партію "гостродефіцитних матеріалів" у розмірі понад 600 тонн вибухівки, яку використовують у процесі спорядження артилерійських і мінометних боєприпасів. Найімовірніше, росіяни на базі цього арсеналу організували підприємство з відновлення артилерійських боєприпасів і мін, знятих з тривалого зберігання, і які, наразі, перебувають у непридатному для використання за прямим призначенням стані.
Що характерно, ці масовані поставки ОВТ і боєприпасів зі складів та сховищ білоруського війська для потреб Кремля явно свідчать про те, що, принаймні найближчим часом, мінський автоматник навряд чи погодиться "закуситися по-справжньому" або з Польщею, або з Литвою чи Україною. Інакше він би не відправляв "на болота" ешелонами снаряди, ОВТ або "матеріали подвійного призначення".
Командування білоруського війська завершило ротацію підрозділу 103-ї окремої повітряно-десантної бригади (м. Вітебськ) у складі сил і засобів, визначених ним для "прикриття" української ділянки власного кордону". 317-й окремий повітряно-десантний батальйон (ОВДБ) бригади був замінений 350-м ОВДБ і відбув у ППД.
Нагадаю, на сьогодні командування білоруського війська продовжує утримувати в прикордонні з Україною такі сили та засоби:
- десантно-штурмовий батальйон (ДШБ) 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр) — район с. Ужово і м. Пінськ, Брестська обл. , РБ;
- 2 зведених тактичних загони 5-ї окремої бригади спеціального призначення (обр СпП) (до батальйону кожен) — район с. Іванове, Брестська обл., РБ. і район с. Приболовичі, Гомельська обл., РБ;
- 350-й ОПДБ 103-ї ОПДБр — район с. Лельчиці, Брагін і Зябрівка-2, Гомельська обл., РБ;
- тактична група (ТГр, до дивізіону) 51-ї артилерійської бригади (АБр) — район на південний захід від м. Гомель, РБ.
Загалом, в операції з "прикриття кордону" беруть участь до 2 — 2,2 тисяч білоруських військовослужбовців.
3 травня розпочався черговий етап так званої "комплексної перевірки бойової готовності військ", у межах якої було відпрацьовано бойове застосування зведеної авіагрупи оперативно-тактичної авіації повітряно-космічних сил (ПКС) РФ (нагадаю, на АБ Барановичі розгорнуто авіаескадрилію з 8-и фронтових бомбардувальників Су-34 та ланку з 3-х одиниць багатоцільових винищувачів типу Су-30СМ).
Противник практично відпрацював вихід Су-34 на рубіж пуску керованого авіаційного озброєння (за 60 км від ДКУ, район с. Микашевичі). Причому участь у тренуванні взяли і певні сили та засоби ППО та ВПС РБ.
Також, нагадаю, що військово-мобілізаційні органи одразу 3-х білоруських областей (Гомельської, Гродненської та Брестської) здійснили призов частини військовозобов'язаних на так звані "військові збори", загалом, за різними оцінками, білоруські військово-мобілізаційні органи залучили на так звані "військові збори", до 1,8 — 2 тисяч військовозобов'язаних.