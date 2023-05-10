Росія готує танковий удар. Чому концентруються сили ворога на Куп'янському напрямі

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Командування угруповання військ (УВ) противника "Запад" продовжує проводити заходи щодо посилення своїх спроможностей з повітряної підтримки наземних військ. Зокрема, в районі н.п. Ровеньки та Бережний Бєлгородської обл. РФ (відповідно, за 5 та 13 км від державного кордону України) ним розгорнуто та облаштовано принаймні два польові аеродроми (ПА) для армійської авіації (АА), на яких зосереджено дві зведені тактичні авіагрупи:

1. ПА в районі Ровеньки (5 км до ДКУ):

2 гелікоптери вогневої підтримки типу Ка-52;

5 гелікоптерів вогневої підтримки типу Мі-24\35;

8 траснпортно-бойових гелікоптерів типу Мі-8\17.

2. ПА в районі Бережный (13 км до ДКУ):

4 гелікоптерів вогневої підтримки типу Ка-52;

6 гелікоптерів вогневої підтримки типу Мі-24\35;

7 транспортно-бойових гелікоптерів типу Мі-8\17.

По суті, противник зосередив на ПА, безпосередньо поблизу району бойових дій (а саме — на Куп’янському напрямку), із мінімальним подльотним часом, полк АА, майже половину штатного ОВТ якого становлять ударні вертольоти.

Усього:

– 6 типу Ка-52;

– 11 типу Мі-24\35;

– 15 типу Мі-8\17.

Звертає на себе увагу той факт, що ОДНОЧАСНО з цими заходами, командуання УВ "Запад" отримало чергове підсилення (і також, саме на Куп’янському напрямку) у вигляді ще, принаймні, 2-х повнокомплектних батальйонів зі складу 4-ї танкової дивізії (ТД) 1-ї гв. танквої армії (ТА). А саме — танкового батальйону (ТБ) зі складу 12-го танкового полку (ТП) та мотострілецького батальйону (МСБ) зі складу 423-го мотострілецького полку (МСП) — (так, це той самий "який прославився під Ізюмом", "Ямпільський"). Обидва — з Наро-Фомінська. Ця тактична група була переміщена з району с. Рябики (РФ), де перебувала у "резерві першої черги" в районі с. Коломийчиха (Луганська обл., Україна). З явним наміром командування військ противника ввести ці підрозділи "у бій" найближчим часом.

З огляду на той факт, що тут уже розгорнуто частини й підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБр), 25-ї ОМСБр і низку підрозділів 2-ї МСД, питання "можливого ривка" противника з півночі на південь уздовж Оскола до околиць Куп'янська зовсім не знімається "з порядку денного". Принаймні минулого тижня противник продовжував інтенсивно обстрілювати з артилерії найближчий тактичний тил наших військ на цьому напрямку і намагався вести розвідувальний пошук по Масютівці та Сеньківці.

Російська артилерія, схоже, готує якийсь прорив Фото: Новости Донбасса

2. Командування Чорноморського Флоту (ЧФ) ЗС РФ продовжує реалізацію комплексу заходів щодо посилення охорони та оборони пунктів базування (ПБ) сил флоту, зокрема, принаймні в 3-х ПБ (Донузлав, Севастополь, Новоросійськ) противник встановив до 8-ми мінних комплексів типу "Поверхность" (загалом, до 220 мін типу "ЯРМ" і "ПДМ-3Я", керованих дистанційно), а також система гідроакустичних і гідролокаційних датчиків та сканерів, яка посилюється в районі ПБ сил флоту шляхом використання гідроакустичних буїв і пошукових протичовнових станцій.

Очевидно, що командування ЧФ РФ здійснює ці заходи з урахуванням можливості застосування СОУ цілої низки засобів ураження, типу швидкісних безекіпажних, дистанційно керованих, надводних і підводних апаратів-брандерів. Принаймні, 1 фрегат керованого ракетного озброєння (КРО) пр. 11356Р "Адмірал Ессен" і 1 дизель-електричний підводний човен (депл) пр. 636.3 (обидва, до речі, є носіями КРМБ типу "Калібр"), які "застрягли" в Севастополі на 13-му СРЗ на ремонті, явно "не збиралися" туди потрапляти. Але, чомусь їм таки довелося там опинитися.

У складі сил і засобів ЧФ РФ, які залучаються до виконання завдань з ППО, ПДО і патрулювання акваторії, прилеглої до Керченського мостового переходу, відбулася заміна і певне перегрупування.

Патрульний корвет (або корвет ближньої морської зони), пр. 22160 "Дмитро Рогачов" повернувся в ПБ Новоросійськ, а його замінив малий протичовновий корабель (МПК), а за нашою класифікацією — корвет, пр. 1124М "Ейск", що зайняв місце першого в 25 милях на північний захід від мостового переходу в Азовському морі. Зі свого боку, однотипний "Дмитру Рогачову" патрульний корвет пр. 22160 "Сергій Котов", зайняв позицію за 18 миль на південний схід від Керченської протоки з боку Чорного моря.

Таким чином, враховуючи той факт, що ще 2 протидиверсійні катери (ПДКА), пр. 21980 — П-350 "Курсант Кировец" і П-349 "Суворовец" — перебувають за 18 миль на північ від Керченської протоки в Азовському морі, стає зрозумілим, що сили і засоби ЧФ РФ, зокрема, його корабельний склад і певна частина ПДСЗ, досить активно беруть участь у справі "оборони" дуже важливої для росіян комунікаційної "нитки" через Керченську протоку.

Причому, не менш очевидним є те, що хоча " охорона та оборона" цього мостового переходу організована росіянами за "всеракурсним" принципом, однак найбільших "неприємностей" вони все ж таки очікують з північного та північно-західного напрямків (цілком логічно, саме звідти в реальності й може прилетіти "щось несподівано неприємне").

3. Правлячий у Білорусі режим продовжує всіма "фібрами своєї душі" підігравати Кремлю в нинішній війні.

З території 46-го арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС РБ (с. Бронна Гара, Брестська обл., РБ) у період із 10-го до 11-го травня заплановано передати на арсенал ГРАУ МО РФ (м. Котлубань, Волгоградська обл., РФ) чергову партію "гостродефіцитних матеріалів" у розмірі понад 600 тонн вибухівки, яку використовують у процесі спорядження артилерійських і мінометних боєприпасів. Найімовірніше, росіяни на базі цього арсеналу організували підприємство з відновлення артилерійських боєприпасів і мін, знятих з тривалого зберігання, і які, наразі, перебувають у непридатному для використання за прямим призначенням стані.

Що характерно, ці масовані поставки ОВТ і боєприпасів зі складів та сховищ білоруського війська для потреб Кремля явно свідчать про те, що, принаймні найближчим часом, мінський автоматник навряд чи погодиться "закуситися по-справжньому" або з Польщею, або з Литвою чи Україною. Інакше він би не відправляв "на болота" ешелонами снаряди, ОВТ або "матеріали подвійного призначення".

Командування білоруського війська завершило ротацію підрозділу 103-ї окремої повітряно-десантної бригади (м. Вітебськ) у складі сил і засобів, визначених ним для "прикриття" української ділянки власного кордону". 317-й окремий повітряно-десантний батальйон (ОВДБ) бригади був замінений 350-м ОВДБ і відбув у ППД.

Нагадаю, на сьогодні командування білоруського війська продовжує утримувати в прикордонні з Україною такі сили та засоби:

десантно-штурмовий батальйон (ДШБ) 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр) — район с. Ужово і м. Пінськ, Брестська обл. , РБ;

2 зведених тактичних загони 5-ї окремої бригади спеціального призначення (обр СпП) (до батальйону кожен) — район с. Іванове, Брестська обл., РБ. і район с. Приболовичі, Гомельська обл., РБ;

350-й ОПДБ 103-ї ОПДБр — район с. Лельчиці, Брагін і Зябрівка-2, Гомельська обл., РБ;

тактична група (ТГр, до дивізіону) 51-ї артилерійської бригади (АБр) — район на південний захід від м. Гомель, РБ.

Загалом, в операції з "прикриття кордону" беруть участь до 2 — 2,2 тисяч білоруських військовослужбовців.

3 травня розпочався черговий етап так званої "комплексної перевірки бойової готовності військ", у межах якої було відпрацьовано бойове застосування зведеної авіагрупи оперативно-тактичної авіації повітряно-космічних сил (ПКС) РФ (нагадаю, на АБ Барановичі розгорнуто авіаескадрилію з 8-и фронтових бомбардувальників Су-34 та ланку з 3-х одиниць багатоцільових винищувачів типу Су-30СМ).

Противник практично відпрацював вихід Су-34 на рубіж пуску керованого авіаційного озброєння (за 60 км від ДКУ, район с. Микашевичі). Причому участь у тренуванні взяли і певні сили та засоби ППО та ВПС РБ.

Також, нагадаю, що військово-мобілізаційні органи одразу 3-х білоруських областей (Гомельської, Гродненської та Брестської) здійснили призов частини військовозобов'язаних на так звані "військові збори", загалом, за різними оцінками, білоруські військово-мобілізаційні органи залучили на так звані "військові збори", до 1,8 — 2 тисяч військовозобов'язаних.

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