Россия готовит танковый удар. Почему концентрируются силы противника на Купянском направлении

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Командование группировки войск (ГВ) противника "Запад" продолжает проводить мероприятия по усилению своих возможностей по воздушной поддержке наземных войск. В частности, в районе н.п. Ровеньки и Бережный Белгородской обл. РФ (соответственно, в 5 и 13 км от государственной границы Украины) им развернуто и обустроено, по крайней мере, два полевых аэродрома (ПА) для армейской авиации (АА), на которых сосредоточены две сводные тактических авиагруппы:

1. ПА в районе Ровеньки (5 км до ГГУ):

2 вертолета огневой поддержки типа Ка-52;

5 вертолетов огневой поддержки типа Ми-2435;

8 траснпортно-боевых вертолетов типа Ми-8\17.

2. ПА в районе Бережный (13 км до ГКУ):

4 вертолетов огневой поддержки типа Ка-52;

6 вертолетов огневой поддержки типа Ми-24\35;

7 транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8\17.

По сути, противник сосредоточил на ПА, непосредственно вблизи района бойовых действий (а именно — на Купянском направлении), с минимальным подлетным временем, полк АА, почти половину штатного ВВТ которого составляют ударные вертолеты.

Всего:

– 6 типа Ка-52;

– 11 типа Ми-24\35;

– 15 типа Ми-8\17.

Обращает на себя внимание тот факт, что ОДНОВРЕМЕННО с этими мероприятиями, командование ГВ "Запад" получило очередное усиление (и также, именно на Купянском направлении) в виде еще, по крайней мере, 2-х полнокомплектных батальонов из состава 4-й танковой дивизии (ТД) 1-й гв. танковой армии (ТА) А именно — танкового батальона (ТБ) из состава 12-го танкового полка (ТП) и мотострелкового батальона (МСБ) из состава 423-го мотострелкового полка (МСБ) — (да, это тот самый "прославившийся под Изюмом", "Ямпольский" ). Оба — из Наро-Фоминска. Эта тактическая группа была перемещена из района с. Рябики (РФ), где находилась в резерве первой очереди в районе с. Коломыйчиха (Луганская обл., Украина). С явным намерением командования войск противника ввести эти подразделения "в бой" в ближайшее время.

Учитывая тот факт, что здесь уже развернуты части и подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр), 25-й ОМСБр и ряд подразделений 2-й МСД, вопрос "возможного рывка" противника с севера на юг вдоль Оскола до окрестностей Купянска совсем не снимается "с повестки дня". По крайней мере, на прошлой неделе противник продолжал интенсивно обстреливать из артиллерии ближайший тактический тыл наших войск на этом направлении и пытался вести разведывательный поиск по Масютовке и Сеньковке.

Российская артиллерия, похоже, готовит какой-то прорыв Фото: Новости Донбасса

2. Командование Черноморского Флота (ЧФ) ВС РФ продолжает реализацию комплекса мер по усилению охраны и обороны пунктов базирования (ПБ) сил флота в частности, по крайней мере в 3-х ПБ (Донузлав, Севастополь, Новороссийск) противником установлено до 8-ми минных комплексов типа "Поверхность" (в общем, до 220 мин типа "ЯРМ" и "ПДМ-3Я", управляемых дистанционно), а также усиливающаяся система гидроакустических и гидролокационных датчиков и сканеров в районе ПБ сил флота путем использования гидроакустических буев и поисковых противолодочных станций.

Очевидно, что командование ЧФ РФ осуществляет эти меры с учетом возможности применения СОУ целого ряда средств поражения, типа скоростных безэкипажных, дистанционно управляемых, надводных и подводных аппаратов-брандеров. По крайней мере, 1 фрегат управляемого ракетного вооружения (УРВ) пр. 11356Р "Адмирал Эссен" и 1 дизель-электрическая подлодка (депл) пр. 636.3 (оба, кстати, являются носителями КРМБ типа "Калибр"), которые "застряли" в Севастополе на 13-м СРЗ на ремонте, явно "не собирались" туда попадать. Но, почему-то им таки пришлось там оказаться.

В составе сил и средств ЧФ РФ, которые привлекаются к выполнению задач по ПВО, ПДО и патрулированию акватории, прилегающей к Керченскому мостовому переходу, произошла замена и определенная перегруппировка.

Патрульный корвет (или корвет ближней морской зоны), пр. 22160 "Дмитрий Рогачев" вернулся в ПБ Новороссийск, а его заменил малый противолодочный корабль (МПК), а по нашей классификации – корвет, пр. 1124М "Ейск", занявший место первого в 25 милях к северо-западу от мостового перехода в Азовском море. В свою очередь, однотипный "Дмитрию Рогачеву" патрульный корвет пр. 22160 "Сергей Котов", занял позицию в 18 милях к юго-востоку от Керченского пролива со стороны Черного моря.

Таким образом, учитывая тот факт, что еще 2 противодиверсионных катера (ПДКА), пр. 21980 — П-350 "Курсант Кировец" и П-349 "Суворовец" — находятся в 18 милях к северу от Керченского пролива в Азовском море, становится понятно, что силы и средства ЧФ РФ, в том числе его корабельный состав и определенная часть ПДСЗ, достаточно активно принимают участие в деле "обороны" очень важной для россиян коммуникационной "нити" через Керченский пролив.

Причем, не менее очевидно то, что хотя "охрана и оборона" этого мостового перехода организована россиянами по "всеракурсному" принципу, однако наибольших "неприятностей" они все же ожидают с северного и северо-западного направлений (совершенно логично, именно оттуда в реальности и может прилететь "что-то неожиданно неприятное").

3. Правящий в Беларуси режим продолжает всеми "фибрами своей души" подыгрывать Кремлю в нынешней войне.

С территории 46-го арсенала хранения ракет и боеприпасов ВС РБ (с. Бронная Гара, Брестская обл., РБ) в период с 10-го по 11-е мая планируется передача на арсенал ГРАУ МО РФ (г. Котлубань, Волгоградская обл., РФ) дежурной партии "остродефицитных материалов" в размере более 600 тонн взрывчатки, которая используется в процессе снаряжения артиллерийских и минометных боеприпасов. Скорее всего, россияне на базе этого арсенала организовали предприятие по восстановлению артиллерийских боеприпасов и мин, снятых с длительного хранения, и которые, на данный момент, находятся в непригодном для использования по прямому назначению состоянии.

Что характерно, эти массированные поставки ВВТ и боеприпасов из складов и хранилищ белорусского войска для нужд Кремля явно свидетельствуют о том, что, по крайней мере, в ближайшее время минский автоматчик вряд ли согласится "закуситься по-настоящему" либо с Польшей, либо с Литвой или Украиной. Иначе он бы не отправлял "на болота" эшелонами снаряды, ВВТ или "материалы двойного назначения".

Командование белорусского войска завершило ротацию подразделения 103-й отдельной воздушно-десантной бригады (г. Витебск) в составе сил и средств, определенных им для "прикрытия" украинского участка собственной границы". 317-й отдельный воздушно-десантный батальон (ОВДБ) бригады был заменен 350-м ОВДБ и убыл в ППД.

Напомню, на сегодняшний день командование белорусского войска продолжает удерживать в приграничье с Украиной следующие силы и средства:

десантно-штурмовой батальон (ДШБ) 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) — район с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл., РБ;

2 сводных тактических отряда 5-й отдельной бригады специального назначения (обр СпН) (до батальона каждый) — район с. Иваново, Брестская обл., РБ и район с. Приболовичи, Гомельская обл., РБ;

350-й ОВДБ 103-й ОВДБр — район с. Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл., РБ;

тактическая группа (ТГр, к дивизиону) 51-й артиллерийской бригады (АБр) — район юго-западнее г. Гомель, РБ.

Всего, в операции по "прикрытию границы" участвует до 2 — 2,2 тысяч белорусских военнослужащих.

3 мая начался очередной этап так называемой "комплексной проверки боевой готовности войск", в рамках которой было отработано боевое применение сводной авиагруппы оперативно-тактической авиации воздушно-космических сил (ВКС) РФ (напомню, на АБ Барановичи развернута авиаэскадрилия с 8-и фронтовых бомбардировщиков Су-34 и звено из 3-х единиц многоцелевых истребителей типа Су-30СМ).

Противник практически отработал выход Су-34 на рубеж пуска управляемого авиационного вооружения (в 60 км от ГКУ, район с. Микашевичи). Причем участие в тренировке приняли и определенные силы и средства ПВО и ВВС РБ.

Также, напомню, что военно-мобилизационные органы сразу 3-х белорусских областей (Гомельской, Гродненской и Брестской) совершили призыв части военнообязанных на так называемые "военные сборы", всего, по разным оценкам, белорусские военно-мобилизационные органы привлекли на так называемые "военные сборы", до 1,8 — 2 тысяч военнообязанных.

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