Навіщо Путіну отруювати Лукашенка. Дві причини, чому Кремль міг не злюбити главу Білорусі

"Кремль неодноразово вже вдавався до такого способу усунення неугодних осіб. Як приклад, отруєння Литвиненка, Скрипалів, Навального, і це ще не весь список. Часті зустрічі Лукашенка і Путіна давали для отруєння білоруського диктатора можливості". Думка

Знаючи почерк російських спецслужб, цілком можна припустити, що Лукашенка отруїли. Яка речовина могла бути використана — це вже деталі, відомо, що Кремль неодноразово вже вдавався до такого способу усунення неугодних осіб.

Як приклад, отруєння Литвиненка, Скрипалів, Навального, і це ще не весь список. Часті зустрічі Лукашенка і Путіна давали для отруєння білоруського диктатора можливості.

9 травня в Москві Лукашенко мав не найкращий вигляд... Фото: ТАСС

А які ж мотиви Путіна в такому разі?

Мотив перший — небажання Лукашенка віддавати наказ білоруським військам про вторгнення в Україну з метою відтягування українських сил та резервів на північ до білоруського кордону і запобігання та протидії контрнаступу. Мотив другий — Лукашенко намагався затіяти самостійну гру з Китаєм і під час візиту до Пекіну міг вести перемовини з китайським лідером Сі Цзіньпіном "через голову" Росії. Мета — отримання певних гарантій від Китаю, заради певної противаги Росії, банально задля збереження влади і відтермінування поглинання Білорусі Росією.

Звичайно, може бути версія і того, що у Лукашенка просто є певні проблеми зі здоров’ям.

Але, в будь-якому разі, ослаблений Лукашенко — це шанс для білоруської опозиції, полків "Калиновського" і "Погоня", консолідувати зусилля і взяти владу у свої руки заради збереження суверенності Білорусі та вирвати її з окупаційних пазурів російського звіра. Інакше Росія може призначити на посаду потрібного їм намісника, можливо, гіршого за Лукашенка.

"Вікно можливостей" для білоруського вільного суспільства відкривається все більше. Варто не втрачати цей шанс на вільну, демократичну, суверенну Білорусь, яка може стати важливою державою в поясі Міжмор’я і Тимор’я.

Джерело