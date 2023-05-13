Зменшити ризик смерті. Як собака допомагає людині покращити здоров'я та забути про хвороби

Мати вдома собаку — не лише емоційне задоволення, а й багатостороння практична користь для здоров'я і самопочуття. Це пояснює медикиня Наталія Циганкова

Благотворний вплив собак на самопочуття людини був використаний у медицині ще багато років тому.

Уже у 18 столітті собак тримали в деяких психіатричних лікарнях, а пізніше в інших, оскільки спілкування і догляд за ними прискорювали одужання хворих.

Собака — найкорисніша для людини тварина! Саме найкорисніша для здоров'я фізичного та ментального, зокрема й порівняно з котами (бачте любителі котиків, з ними якраз у мене добрі стосунки, на жаль, не склалися).

Фізична активність – один із багатьох бонусів, які подарує вам собака Фото: ScienceAlert

У власників собак знижується ризик смерті від усіх причин, особливо від серцево-судинних захворювань, оскільки спілкування з цими милими, беззавітно відданими людині тваринами знижує рівень кортизолу, гормону стресу, а значить, і сприяє зниженню артеріального тиску. Коли собака з любов'ю та ніжністю дивитиметься на нас, у нас зростає рівень окситоцину. У собаки, до речі, теж, коли ми її гладимо (ось така корисна для обох річ). А окситоцин також знижує рівень кортизолу, зменшує стрес, тривогу, розслаблює та заспокоює.

Підвищення фізичної активності, до якого просто "примушують" нас наші маленькі (і не дуже) друзі, також сприяє нормалізації артеріального тиску, контролю ваги, а значить і попереджає ожиріння та цукровий діабет 2-го типу. Маю власний досвід! Коли в певному віці я почала стрімко набирати вагу та ретельний підрахунок калорій і таке правильне харчування не дали жодного результату, у нашої сім'ї з'явився службовий собака, який у прямому сенсі цього слова врятував мене від ожиріння, змушуючи щоранку проходити до 5 км.

Важливе значення має вплив собак на психологічний стан людей, зменшується почуття самотності, знижується ризик виникнення депресії, покращуються соціальні контакти та спілкування з іншими людьми. "Собачники" у своєму мікрорайоні зазвичай активно взаємодіють і не лише на "собачі" теми.

Для дітей собаки — відмінні вихователі, бо вчать доброті, співчуттю, покращують уважність, спостережливість, знижують імпульсивність. Є докази, що спілкування із собакою в дитинстві знижувало ризик розвитку таких серйозних захворювань, як шизофренія і біполярний розлад у дітей, які до цього схильні. І не потрібно боятися інфекцій, які собаки можуть принести із собою. Різноманітна мікрофлора загартовує, зменшує рівень хронічного запалення та ризик багатьох захворювань (астма, екзема, алергії).

Власники собак поважного віку на 30% рідше звертаються за медичною допомогою, оскільки тварини змушують їх більше рухатися. Турбота про тварину заповнює день і допомагає розуміти свою значущість та необхідність, корисні у такому віку.

Собака формує прихильність, ритуал догляду, що важливо для підтримки режиму дня, сну, своєчасного харчування.