Росія готується боронити Бєлгород. Як психоз опановує інформпростором ворога

Війна, особливо, така екзистенційна, коли поразка дорівнює смерті, як у нас з недоімперією — це і духовне протистояння. Перемагає не лише чисельність військ, сучасність зброї, але й сила духу народу.

І от той психоз, якій царює в інформпросторі ворога стосовно нашого наступу — саме те, що треба.

Лишень у ЗСУ почалися тактичні контратаки в Бахмуті і перекидання військ, то в недоімперії просто поїхав дах: ЗСУ наступають, готується штурм Бєлгороду (кому він, до біса, потрібен?!), російська армія залишає позиції і біжить. Коли щось подібне вкидуємо в інфорпростір ми — це зрозуміло, це деморалізація ворога. Але це ж вони самi, їхні військкори та провладні сайти.

А це означає, що по-перше, в недоімперії чудово розуміють, що вторгнення в Україну було неспровокованої агресію, і чекають на справедливу заслужену відплату. По-друге, вони там добре знають незадовільній стан своєї невмотивованої армії, тому готуються до поразки.

Російський інфопростір заповнює страх перед майбутнім Фото: Flickr

І водночас страшенно її бояться. Бо для російської влади та її обслуги це буде кінець — панування, багатства, безкарності, а для багатьох — і життя. Тому вони всюди бачать українські ДРГ і готові репетувати про наш наступ, хоча поки що іде підготовка до нього.

До речі, одна з версій нещодавнього збиття 2 літаків і 2 вертольотів ворога у Брянській області полягає в тому, що це самі росіяни, очікуючи наших бомбових ударів, спочатку РЕБом вирубили системи розпізнавання "свій-чужій", а потім збили свою ж ударну авіаційну групу.

Звісно, мені б хотілося, щоб ворожу авіацію над територією ворога знищували українська ППО або українські ДРГ. Проте, погодьтеся, наведена версія цілком відповідає атмосфері психозу, переляку і відвертої маячні на зразок арешту главкома Залужного за наказом президента Зеленського, які насичують зараз російський інформаційний простір.

І це добре. Бо з таким настроєм не перемагають. Не захоплюють інші держави, а приречено збирають теплий одяг для камери у Гаазі.

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