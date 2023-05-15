Росія готується боронити Бєлгород. Як психоз опановує інформпростором ворога
Російський інформаційний простір охопила справжня паніка напередодні українського контрнаступу. Політтехнолог Олександр Кочетков розглядає аспекти цього процесу.
Війна, особливо, така екзистенційна, коли поразка дорівнює смерті, як у нас з недоімперією — це і духовне протистояння. Перемагає не лише чисельність військ, сучасність зброї, але й сила духу народу.
І от той психоз, якій царює в інформпросторі ворога стосовно нашого наступу — саме те, що треба.
Лишень у ЗСУ почалися тактичні контратаки в Бахмуті і перекидання військ, то в недоімперії просто поїхав дах: ЗСУ наступають, готується штурм Бєлгороду (кому він, до біса, потрібен?!), російська армія залишає позиції і біжить. Коли щось подібне вкидуємо в інфорпростір ми — це зрозуміло, це деморалізація ворога. Але це ж вони самi, їхні військкори та провладні сайти.
А це означає, що по-перше, в недоімперії чудово розуміють, що вторгнення в Україну було неспровокованої агресію, і чекають на справедливу заслужену відплату. По-друге, вони там добре знають незадовільній стан своєї невмотивованої армії, тому готуються до поразки.
І водночас страшенно її бояться. Бо для російської влади та її обслуги це буде кінець — панування, багатства, безкарності, а для багатьох — і життя. Тому вони всюди бачать українські ДРГ і готові репетувати про наш наступ, хоча поки що іде підготовка до нього.
До речі, одна з версій нещодавнього збиття 2 літаків і 2 вертольотів ворога у Брянській області полягає в тому, що це самі росіяни, очікуючи наших бомбових ударів, спочатку РЕБом вирубили системи розпізнавання "свій-чужій", а потім збили свою ж ударну авіаційну групу.
Звісно, мені б хотілося, щоб ворожу авіацію над територією ворога знищували українська ППО або українські ДРГ. Проте, погодьтеся, наведена версія цілком відповідає атмосфері психозу, переляку і відвертої маячні на зразок арешту главкома Залужного за наказом президента Зеленського, які насичують зараз російський інформаційний простір.
І це добре. Бо з таким настроєм не перемагають. Не захоплюють інші держави, а приречено збирають теплий одяг для камери у Гаазі.Важливо