"Кинджали" обеззброюють Москву. Як російські ракети програли битву над Києвом

"Кинджали" були останньою козирною картою Путіна, і він ризикнув поставити її на кін цієї ночі. У тому, що з цього вийшло, докладно розбирається аналітик Сергій Фурса .

Демілітарізація Росії йде за планом.

Сьогоднішня ніч стала не тільки тріумфом української ППО, але й повною ганьбою російської армії. Після того, як два тижні тому українська ППО з допомогою американських "патріотів" збила "Кинджал", російська армія опинилася на роздоріжжі. У генералів було два шляхи.

Або більше не стріляти своїми "кинджалами" туди, де можуть бути системи ППО з "патріотами". І казати, як вони робили, що то випадковість, ракета несправна і був просто поганий день. І так-сяк залишити сумніви в спроможності американської зброї протистояти російський супер-пупер надзвуковій ракеті. Тим більше, була тільки одна ракета.

Або зробити масований обстріл, застосувавши більше своїх "кинджалів", щоб уполювати "патріот", пробити захист і казати потім усім, що збиття "кинджала" — то прикра випадковість. Тим більше, який би не був дорогий "кинджал", система Patriot усе рівно дорожча. І розміняти, умовно, три "кинджали" на один "патріот" росіяни були готові. Але це був ризикований сценарій. Коли ставиш на карту все відразу. Йдеш вабанк. Або ставиш на російський "авось".

І росіяни поставили все на кін. Знову вирішили довести, що в них найбільший. І знов зганьбилися.

Кремлю доведеться вигадувати несусвітню версію, щоб виправдати цю ганьбу Фото: Getty Images

Вночі було дуже гучно. Як заявили українські військові, з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" — із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). І все це було знищено. Поставивши жирну краспку в питанні, які технології сильніші та чи спроможна російська зброя тягатися з американськими системами. Якщо комусь у світі потрібні були докази, вони їх отримали. Якщо хтось на ринку зброї ще сумнівався, тепер сумнівів не буде. Якщо хтось у західному світі ще боявся російської зброї, то тепер вони мають остаточно зрозуміти, що боятися немає чого.

І якщо хтось в США ще сумнівався, чи треба давати Україні новітню зброю, то вони також отримали відповідь. Кожне постачання в Україну зброї на кілька мільярдів доларів принесе в перспективі замовлень на сотні мільярдів доларів для американських збройних корпорацій. І європейські виробники це також бачать. І тому також мають мотивацію штовхати свій уряд у напрямку надання Україні все сучаснішого озброєння. Яке нищитиме російську зброю. І нищитиме міфи, які ще лишилися, про силу російської зброї.

Ось так і відбувається демілітаризація. Ось так просувається демілітаризація Росії. Під акомпанемент заяв голосу Кремля про те, що вони демілітаризують Україну.

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