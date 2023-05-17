А чим заразили ваш смартфон? Навіщо на китайські телефони встановлюють шкідливе ПЗ ще на етапі виробництва

Дешеві смартфони "гараж-стайл" крадуть фінансову інформацію, викрадають акаунти в соцмережах, перехоплюють смс та шпигують за користувачем. Як від цього уберегтися? Просту пораду дає експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун .

Мільйони дешевих смартфонів на OS Android інфіковані шкідливим софтом ще на етапі виробництва.

Про це повідомили дослідники компанії Trend Micro на конференції Black Hat Asia в Сінгапурі:

Через велику конкуренцію та жебрацькі бюджети гараж-стайл-виробники віддають на аутсорс прошивку своїх смартфонів, й не дуже-то слідкують, що там підрядник прошив. А той, користуючись відсутністю контролю, вшиває в операційну систему купу всякої бяки: від рекламно-клікального софту до жорстких стилерів, які крадуть фінансову інформацію, викрадають акаунти у соцмережах, перехоплюють смс та шпигують за користувачем.

І таких смартфонів, на думку Trend Micro — мільйони. Знаходяться вони переважно у південно-східній Азії та — о диво! — у Східній Європі. Самі ж кіберзлочинці наводять статистику у 8,9 мільйонів таких девайсів. Прибріхують, звісно, але мова дійсно йде про мільйони.

У Trend Micro не назвали прямо Китай як джерело цих загроз, але делікатно натякнули "подивіться, де знаходяться більшість світових OEMів (виробників девайсів) і зробіть свої власні висновки"

Моделі смартфонів також прямо не назвали, сказавши лише, що малварь знайшли у прошивках щонайменше 10 вендорів, але потенційно таке можливо у девайсах від близько 40 виробників.

Зекономив на смартфоні – чекай на хакера Фото: Pixabay

Як захиститися, спитаєте? Не купляти дешеве китайське лайно.

Експерти Trend Micro радять купляти смартфони від відомих брендів типу Samsung чи Google. Які більш-менш слідкують за своїми ланцюжками поставок.

Але від себе додам, що ще краще купляти смартфони бренду, який взагалі не потребує контролю за аутсорсерами софту — бо сам, власною командою, розробляє софт під власне ж "залізо". Я давно про це говорю: якщо залізо та софт розробляються різними компаніями — завжди існуватиме чималий ризик з точки зору безпеки. По ціні ж андроїди від відомих брендів вже давно вирівнялися з айфонами, а флагмани інколи й дорожчі. Але ідейним яблукофобам вкрай важко щось довести. Якщо безпека не на першому і не на другому місці — ну що ж, це свідомий вибір.

Висновок традиційний: дешева рибка — погана юшка. Ну і "Скупий платить двічі". А тупий — тричі.

Ніколи не розумів людей, які купляють для себе, коханого(ої) вкрай підозрілі, але дуже дешеві мняо-сяо смартфони. Не треба так робити.

Ну або потім не дивуватися "ой, а мене-то за що хакнули?ʼ

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