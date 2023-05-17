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Не на своєму місці. Чому Україна має вже зараз думати, як повернути громадян з-за кордону

Багато українців залишили батьківщину — і зазнають на новому місці значних труднощів. Експерт з питань податкової політики В'ячеслав Черкашин — про те, що країна має подумати про їхнє повернення

В'ячеслав Черкашин
Експерт з питань податкової та митної політики
Українці їдуть – але хто з них повернеться?

ЯК ПОЧУВАЮТЬ СЕБЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ?

Спойлер — Недобре!

У єврозвіті FRA "Порятунок від війни в України", що робився на базі опитування 14 500 українців та охоплює 10 країн ЄС, зафіксоване наступне:

  • агресія РФ викликала найбільшу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни;
  • третина біженців подала прохання про притулок у країні перебування (тобто, не збирається повертатися), можемо втратити до мільйона (!) наших громадян;
  • 59% дітей здобувають освіту онлайн в українських школах або самостійно (якість освіти);
  • кожен другий часто або завжди відчуває пригніченість і депресію;
  • близько половини дітей віком 12–15 років повідомили про проблеми зі сном та/або концентрацією уваги, втрату впевненості в собі або почуття вразливості;
  • дві третини українців працездатного віку не мають оплачуваної роботи, а 30% заявляють, що їх експлуатували на роботі;
  • 79% українців за кордоном ледве зводять кінці з кінцями.
Чи буде у цих людей шлях додому?

Людський капітал — чи не вирішальний фактор майбутнього економічного відновлення. Тому, вже зараз потрібна хоч якась модель поступового повернення біженців додому. Але Уряд робить вигляд, що його це не стосується!

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