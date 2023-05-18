Відразу після війни. Чому довкола питання з виборами в Україні піднявся такий ажіотаж

Питання проведення чергових виборів в Україні в останні дні неприродно розігріте. Політолог Ігор Попов пояснює, що насправді в цьому питанні все вкрай ясно...

У дискусіях щодо визначення дати проведення виборів складається враження, що цю дату у нас визначають або довільно-політично, або за підсумками дискусії у фейсбуку. Насправді, є досить однозначні правові норми. Чергові парламентські вибори мають відбутися 29 жовтня 2023, а чергові президентські — 31 березня 2024.

У період дії правового режиму воєнного стану вибори не проводяться. Але після закінчення цього періоду або скасування його дії потрібно проводити ті вибори, які були відкладені. Протягом місяця ЦВК ухвалює рішення і оголошує їх дату. Остання норма міститься у чинному Виборчому Кодексі, але вона відповідає правовій логіці і міжнародним рамковим документам. Тіні Коксу ці документи також можна би перечитати.

Отож, після війни проводити вибори буде потрібно, знову ж таки це буде оцінка поведінки політиків під час війни і мандат на реалізацію проєктів відновлення країни.

Наші чергові вибори відбудуться після перемоги Фото: Скріншот

А от підготовка законодавства, нормативної бази, бюджетних розписів — це паралельний процес, і він займе мінімум 3-4 місяці, щоб був якісний результат. Чинний Виборчий кодекс в низці моментів не відповідає ситуації і потребам, тому його треба змінити. Але ці зміни мають бути прозорими і консенсусними — щодо виборчої системи, голосування біженців за кордоном, фінансування кампанії чи обмеження виборчих прав для окремих категорій. Дискусію пора виводити з рівня експертних груп на публічність і на внесення законопроєкту.

А дата залежатиме виключно від закінчення бойових дій і забезпечення безпеки. Це у Великобританії дату виборів визначають довільно рішенням прем’єра і короля. Хоча майже завжди це припадає на початок травня в останній рік повноважень палати представників.

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