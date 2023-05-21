П'ять шляхів досягти успіху в житті. Як направити свою дитину правильним шляхом

Всі ми хочемо дати своїй дитині найкращу освіту — але спочатку треба розібратися, яка саме їй підходить. Економічний та політичний експерт Андрій Головачов дає пораду, як це можна зробити

Як допомогти дитині правильно вибрати напрямок діяльності?

Свого часу мої батьки практично насильно впихнули мене у професійний напрямок, який був тоді "престижним, перспективним і грошовим". І я… втратив кілька найкращих років свого життя, мучившись і займаючись не своєю справою. Лише шляхом неймовірних зусиль я зміг надалі вийти на "свій" напрям у житті, де й більш-менш досяг успіху.

У мене, зрозуміло, немає претензій до своїх покійних батьків: вони мене любили і вели мене до "щастя", як вони його самі розуміли, як вміли і як раніше вели їх самих. Але відтоді ми вже багато чого дізналися про людську психіку.

Мій випадок є досить типовим, коли батьки визначають професійний вибір своїх дітей. Але це небезпечний шлях. Можна приректи дітей на багато років мук, з усіма тяжкими наслідками для їхньої психіки та особистого життя.

Надалі у своєму житті я зустрічав сотні, навіть тисячі людей, які, подібно до мене, грубо помилилися при виборі напряму своєї діяльності. Я навіть сказав би, що кількість людей, які не змогли знайти "свою" спеціальність, значно перевищує тих щасливчиків, яким пощастило відразу ж знайти ту сферу, яка їм підходить і де вони досягли успіху.

В чому причина? Чому люди часто помиляються? І чи можна ще в ранньому віці визначити ті області, в яких людина швидше за все досягне успіху?

Можна!

І для цього треба познайомитися з теорією множинного інтелекту американського психолога Говарда Гарднера.

Гарднер стверджує (йому зараз 79 років), що немає єдиного інтелекту, як ми думаємо, і рівень якого IQ нібито перевіряється на якихось смішних тестах.

Книга, в якій детально описані типи інтелекту

За Гарднером, існує багато різних інтелектів. Я виділяю п'ять, на мій погляд, найважливіших:

Візуально-просторовий інтелект — це вміння людини бачити та сприймати навколишній світ у багатовимірному форматі, а також відтворювати його в думках та на папері, планувати його зміни, інтерпретувати графіки. Дитина або доросла людина, у яких ВПІ добре розвинений, зможуть досягти успіху в таких напрямках, як архітектура, графічний та ландшафтний дизайн, малювання, інженерія, хірургія тощо. Лінгвістично-вербальний інтелект. Він добре розвинений у людей, які легко та із задоволенням висловлюють думки усно та (або) письмово. Зазвичай вони люблять читати, їм легше дається вивчення іноземних мов, і нерідко володарі такого інтелекту стають майстрами володіння словом і мають здатність доносити свої думки до широкого загалу. Письменники, поети, журналісти, копірайтери, проповідники, оратори, синхронні перекладачі, адвокати, як правило, мають розвинений ЛВІ. Логіко-математичний інтелект — здатність до абстрактного мислення, аналізу, упорядкованості мислення, уміння робити розрахунки та висувати гіпотези. Такі здібності мають вчені, викладачі точних наук, аналітики, детективи тощо. Музичний інтелект – це здатність захоплювати звуки та наслідувати їх, бути чутливими до ритму, розрізняти якості звуків, слухати, співати та інтерпретувати пісні та твори, а також схильність до гри на інструментах. Ті, хто має добре розвинений МІ, нерідко стають композиторами, співаками, діджеями тощо. Міжособистісний інтелект – це здатність розуміти та ефективно взаємодіяти з іншими людьми. Вона включає ефективні вербальні і невербальні комунікації, можливість швидко помічати відмінності між людьми. Також ці люди вміють добре відчувати настрій та темперамент інших. Мабуть, це найкорисніший у повсякденному житті вид інтелекту. Його власникам легко йдеться дорогою життя, свої будь-які інтелектуальні недоліки вони можуть легко вирішити за допомогою правильно вибудованого спілкування і системи соціальних зв'язків. Люди з розвиненим МІ можуть досягти успіху в таких спеціальностях, як політика, управління, медицина, педагогіка, акторська майстерність тощо.

Гарднер виділяє ще й інші види інтелекту, але ці п'ять мені видаються найважливішими. Існують тести, які допоможуть вам визначити, який вид інтелекту(ів) у вас чи ваших дітей домінує, і це підкаже, у яких напрямках має сенс шукати професійну орієнтацію.

Бажаючим ґрунтовно розібратися у цьому питанні можу порекомендувати книгу:

Говард Гарднер. "Структура розуму: теорія множинного інтелекту"

Викладена в Інтернеті.

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