Росія воює, щоб боялися. У чому полягає справжня причина агресії Путіна проти України

Насправді Росія воює не за території, не за вплив, не за ідею. Її мета в Україні — посіяти страх, що доводить політична психологиня Світлана Чуніхіна .

Російські пропагандисти тепер часто журяться, мовляв, щось мало Росію стали у світі боятися, непорядок.

Думаю, це і є головна мета війни — щоб боялися.

Не перемога мета, вони гадки не мають, як ця перемога має виглядати.

Не гегемонія у світі — вони і зі своєю клятою країною не можуть впоратися нормально.

Не безпека, національні інтереси чи суверенітет — з початком війни і того, й іншого, і третього стало в них значно менше.

Мета — щоб боялися.

Страх українських дітей — ось заради чого розпочалася війна Фото: Shutterstock

Діти, які в страху біжать київськими вулицями, намагаючись сховатися від ракет, що вибухають поруч, — ось їхня справжня мета.

Мабуть, страх, у якому вони самі живуть поколіннями, останніми роками став нестерпним настільки, що потрібно було його віддати назовні, екстерналізувати, делегувати комусь іншому, і так відчути тимчасове полегшення. Це не я смертельно наляканий, це вони.

Війна народжувалася не стільки з ненависті Путіна до України, і тим паче до Заходу (Захід він насправді любить нескрепною любов'ю), скільки зі страху перед старістю, перед втратою влади, перед можливістю виставити себе невдахою. У міру наростання цього страху йому доводилося все сильніше залякувати власне населення (це не мені страшно, а їм). А коли і цього не вистачило, довелося різко підвищити дозу і атакувати Україну. Щоб усі бачили, який страшний Путін. І щоб ніхто не бачив, як йому насправді страшно.

Така війна.

Сказав би хтось Путіну, що є вірний спосіб уникнути старості. Але де там. Усі бояться.

Джерело