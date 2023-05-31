Електронні вибори через "Дію" неможливі: які принципи чесності та демократії можуть бути порушені

Додаток "Дія" тільки здається чудовим інструментом для волевиявлення. Насправді, з його допомогою можливі дуже грубі махінації, що доводить експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун .

Ще раз про "вибори через Дію", максимально акцентовано: це буде конкретне шахрайство та узурпація влади з боку організаторів подібного діджитал-шоу. Запевняю як фахівець з кібербезпеки із 20+річним досвідом.

Тому, що будуть порушені три ключові принципи чесних демократичних виборів: таємниця голосування, відсутність примусу, можливість перерахунку голосів.

Про таємницю голосування, думаю, пояснювати особливо не потрібно: кожен користувач "Дії" за замовчуванням однозначно ідентифікований, а отже, зафіксувати та внести до баз даних, за кого він проголосував — не становить жодної проблеми. Навіть якщо виборець проголосував за "правильну" партію-переможця сьогодні, і цей факт було зафіксовано "Дією", після зміни влади усі такі люди можуть зіткнутися з неприємними наслідками через розголошення їхнього документально зафіксованого вибору.

З примусом також начебто зрозуміло: якщо людина голосує "у смартфоні", то неможливо бути впевненим, що її не примушують голосувати певним чином. Адже існує величезна кількість людей, залежних від начальників, родичів, аб’юзерів тощо. Батько сімейства може примусити своїх дітей, начальник — підлеглих, командир — солдат, наглядач — ув’язнених. Важелі знайдуться. Захисний механізм "можна голосувати кілька разів, зарахується лише останній" — можна обійти. Наприклад, зібрати свою родину у кімнаті за пів години до кінця голосування, примусити проголосувати за "правильного" кандидата, забрати смартфони та віддати після закінчення голосування. І не забуваємо також про широко розповсюджені практики підкупу виборців.

А от щодо (не)можливості перерахунку голосів — це очевидно далеко не кожному.

Кожен, хто розуміє, як побудовані та працюють сучасні інформаційні системи та мережі передачі даних, скаже вам, що проконтролювати усі вузли, через які проходить інформація — задача нереальна — якщо дані передаються через інтернет. А саме так працюватиме голосування в разі застосування виборів у "Дії".

Щоб мати можливість у разі чого перерахувати голоси, в такому разі усі члени комісії з перерахунку повинні: а) бути досвідченими фахівцями з ІТ, б) мати максимально детальну документацію на технічне рішення для голосування, в) мати дані з усіх (мільйонів?) смартфонів тих, хто проголосував онлайн — щоб порівняти, г) контролювати усі вузли проходження трафіку в інтернеті — щоб переконатися, що на кожному з них жоден голос не загубився або не додався. І це ще не все.

Доволі складно, але можливо виконати пункт а).

Цілком можливо виконати пункт б).

Абсолютно неможливо виконати пункти в) та г).

А значить, уся задача є mission impossible. Тобто перерахувати голоси буде не-мож-ли-во. І цим неодмінно скористаються організатори виборів.

Звісно, це далеко не всі причини чому ні в якому разі не можна проводити голосування в "Дії". На прикладі "опитування" у цьому додатку.

Але ці три умови — найважливіші. Причому усі три — обов’язкові, недотримання хоча б однієї означатиме нелегітимність виборів. Навіть якщо у "Дії" проголосував 1% виборців. Та навіть якщо один виборець. Такі вибори не повинна визнати жодна демократична країна. Відповідно, обрана таким чином влада не може вважатися законно обраною. З відповідними неприємними наслідками для нас усіх, як для країни.

Тому вкрай важливо не допустити "вибори через Дію" та змусити маніпуляторів навіть припинити обговорювати таку можливість.

Не виключено, що чесні та прозорі вибори онлайн колись стануть можливими. Але за поточного стану розвитку інформаційних технологій це неможливо.

А тут посилання на дослідження Центру Разумкова стосовно бажання українців проводити вибори в "Дії".

Результати дослідження Центру Разумкова

Рахунок 38,6% проти 50,5% на користь здорового глузду та критичного мислення. І це надихає.

P.S. І не треба про Естонію. Там зовсім інша ситуація, умови, законодавство, відносини влада-народ, суспільна свідомість та навіть образ мислення. Втомився це пояснювати.

Джерело