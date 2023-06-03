Жувати, щоб залишатися струнким: прості правила, які допоможуть травленню

"Ретельне пережовування їжі має велике значення для здоров'я всього шлунково-кишкового тракту, оскільки слина містить багато ферментів, які вже у ротовій порожнині розщеплюють та полегшують подальшу роботу шлунка, кишечника й інших "учасників" процесу травлення". Думка

Цього тижня пройшов Всесвітній день здорового травлення.

Від чого залежить здорове травлення? Звичайно ж, від скоординованої роботи всього шлунково-кишкового тракту.

І саме жування відіграє одну з головних ролей в цьому процесі.

ПРО ЖУВАННЯ

Я вже писала про те, що ретельне пережовування їжі має велике значення для здоров'я всього шлунково-кишкового тракту, оскільки слина містить багато ферментів, які вже у ротовій порожнині розщеплюють та полегшують подальшу роботу шлунка, кишечника й інших "учасників" процесу травлення.

Крім цього, ЖУВАННЯ оберігає нас від переїдання, а значить, і від небажаного набору ваги і ожиріння.

Процес жування збільшує витрату енергії, пов'язану з розщепленням їжі, та покращує перистальтику кишечника, що призводить до збільшення виділення тепла в організмі (індукований дієтою термогенез).

Під час їжі не варто відволікатися на сторонні заняття Фото: pexels.com

Але фактори, що лежать в основі цього теплогенерувального ефекту ЖУВАННЯ, залишалися недостатньо вивченими.

Дослідження вчених з Університету Васеда, Японія показало, що оральні подразники при пережовуванні їжі якраз і зможуть допомогти організму запобігти ожирінню, яке є причиною серцево-судинних захворювань (тому про це говорю я, кардіолог).

Дослідники з'ясували, що термічний ефект залежить від тривалості жування, тобто чим довше і ретельніше ми працюємо зубами, тим більше енергії йде на цей процес і ми вже починаємо втрачати калорії, отримані з їжею.

З тривалістю смакової стимуляції та жування збільшувалися газообмін та окислення білків, а також кровотік у черевній артерії.

Оскільки ця артерія забезпечує кров'ю органи травлення, перистальтика верхніх відділів шлунково-кишкового тракту також збільшувалася під час жування.

Тверда їжа — здоровіша, смачніша і корисніша! Для здоров'я зубів, для імунітету, для формування лицьового скелета у маленьких діток.

Ретельне пережовування підвищує стресостійкість, знижуючи рівень гормонів стресу адреналіну та кортизолу. Якщо ми їмо спокійно, без телевізору, телефону та інших пристроїв.

Але, на жаль, останніми роками ми вживаємо все більше готової, подрібненої їжі.

У моду увійшли смузі, пюре замість цілісних фруктів та овочів, котлети й інші перероблені продукти з м'яса та риби.

Дуже сподіваюся, що результати дослідження колег з Японії допоможуть усім нам харчуватися якісніше.