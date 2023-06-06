Каховська ГЕС як інструмент паніки. Навіщо росіяни підірвали станцію та чим це загрожує

Підрив Каховської ГЕС із усіма його наслідками не має воєнного сенсу — принаймні він тут не на першому плані. Журналіст і блогер Вадим Денисенко впевнений, що це елемент інформаційної війни.

Давайте спробуємо розібратися з тим, чому росіяни підірвали дамбу та які це матиме наслідки?

1. Головна причина підриву ГЕС не воєнна, а інформаційна. Росіянам потрібно перебити тему Шебекіно та Бєлгородщини, де вони в патовій ситуації. Паралельно вони вже почали качати історію, що вони підриватимуть інші ГЕС. Підірвати інші ГЕС вони навіть теоретично не можуть, але точно про це говоритимуть і сіятимуть у нас паніку.

2. Окрема панічна лінія — Запорізька АЕС. Проте з того, що кажуть мені енергетики, води для охолодження Запорізької АЕС вистачить як мінімум на місяць. Тому поки точно панікувати не потрібно. Але, на жаль, ми маємо розуміти: росіяни почнуть шантажувати світ Запорізькою АЕС. Це їхній єдиний козир із підняття ставок.

Момент підриву Каховської ГЕС

3. Підрив ГЕС, на жаль, дещо ускладнює можливості контрнаступу на Херсонщині. Точніше, це відтягує в часі цей контрнаступ.

4. Ті, хто зараз говорить, що води в Криму не буде, помиляються. Водосховища там повні, і кілька місяців це питання не буде взагалі актуальним. Зрештою, Крим прожив 8 років без дніпровської води.

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