Росіяни здають Лівобережжя та Крим. Чому підрив Каховської ГЕС ясно про це свідчить
Підривом Каховської ГЕС росіяни демонструють насамперед свій дикий страх перед українським контрнаступом. Звідси — і їхня невпевненість у тому, що вони зможуть утримати Лівобережжя та Крим, — міркує політолог та психолог Олексій Арестович.
Підрив путіноїдами Новокаховської ГЕС показує, що варіант утримання Лівобережної Херсонщини вони собі не розглядають.
Позбавлення Криму значного обсягу води внаслідок цього підриву — ставить уже питання про те, чи вони серйозно розглядають утримання Криму?
Останній раз перед цим греблі на Дніпрі підривали гітлерівські війська, що йшли в 1943 році.
Совєти підривали ДніпроГЕС та Істринське водосховище у Підмосков'ї 1941 року — із десятками тисяч загиблих, і цивільних, і своїх військових.
Окреме питання — запитання води Запорізької АЕС, але енергетики запевняють, що поки впораються — станція має свій окремий басейн охолодження, і поки що води там вистачає.
З військового погляду — підрив ГЕС, спроба перешкодити Силам оборони України форсувати Дніпро через систему островів у Херсоні. Ідея дивна, з огляду на те, що велику кількість військ нам би там перекинути все одно не вдалося — технічно складно.
Але, мабуть, і мала кількість військ — уже путінському командуванню здається серйозною проблемою — хочуть закрити собі фланг і зосередитися на обороні лінії Мелітополь — Джанкой, і це попри те, що на лівому березі Дніпра з минулого року вони посилено копали оборонні споруди.
Не вийде.)
Про тактику випаленої землі, коли вони, готуючись до відходу, знищують великі інфраструктурні об'єкти і творять екоцид, я й не говорю — надто очевидно.
Це ще один доказ того, що не просто жодного путінського солдата не повинно залишитися на нашій землі — путінська система управління РФ має бути повністю позбавлена можливості шкодити нам і через кордон після відходу всіх її військ.
Варіанти цього рішення різні:
- від створення демілітаризованої зони з російської сторони до капітуляції режиму Путіна у стан, коли він втратить можливість запускати по нас крилаті ракети через кордон України.
А краще – зміна режиму.