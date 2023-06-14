Вкрав на обладнанні бомбосховища — допоміг Росії вбити людей. Хто такі внутрішні вороги України

"Щоби з нас люди в світі не сміялись, потрібно робити висновки та змінюватись. І не вважати себе обраними богом. Тим паче, що в цьому сегменті конкуренція". Думка

Не потрібно зараз себе ідеалізувати, бо пошиємось в дурні. Є плюси, є мінуси. Але бувши в омані та в рожевих окулярах, потужну країну не збудуємо.

Одні рятують тварин з Херсонщини, а інші кажуть, що "так не интересно — брать собаку не из Херсона".

Одні гинуть під кулями, а інші з бідного останню сорочку зняти. Це я про мародерів в Бучі.

Щоби з нас люди в світі не сміялись, потрібно робити висновки та змінюватись. І не вважати себе обраними богом. Тим паче, що в цьому сегменті конкуренція.

Я вже мовчу про корупціонерів. Вкрав на обладнанні бомбосховища — допоміг рашці вбити людей. Продав зброю — допоміг рашці вбити людей. Вкрав з бюджету, не запустив важливу інституцію — зробив більше людей бідними. Де бідність — там Росія.

Мародери - це також частина нас

Потихеньку з возвеличенням. Його заслуговують конкретні люди, а не ми всі, як факт, народжений на цій богом даній землі. Бо зазнаємо ми лиха з "Україна понад усе".

Україна переможе. Але є ще внутрішній ворог. І піймаємо ми облизня, якщо він залишиться.

Мародер, корупціонер, розбійник — це колаборант. Бо він робить людей бідними. А бідність — це шлях в екзистенційну ср…ку.

Бідні люди мають гірше здоров‘я, їм складніше здобути освіту, збудувати кар‘єру. Це не націоналізм, коли ти робиш людей біднішими, а не багатшими. Коли крадеш в них.

Це совок.

Від усвідомлення, від коректного формулювання проблеми починається її вирішення.

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