Вкрав на обладнанні бомбосховища — допоміг Росії вбити людей. Хто такі внутрішні вороги України
"Щоби з нас люди в світі не сміялись, потрібно робити висновки та змінюватись. І не вважати себе обраними богом. Тим паче, що в цьому сегменті конкуренція". Думка
Не потрібно зараз себе ідеалізувати, бо пошиємось в дурні. Є плюси, є мінуси. Але бувши в омані та в рожевих окулярах, потужну країну не збудуємо.
Одні рятують тварин з Херсонщини, а інші кажуть, що "так не интересно — брать собаку не из Херсона".
Одні гинуть під кулями, а інші з бідного останню сорочку зняти. Це я про мародерів в Бучі.
Щоби з нас люди в світі не сміялись, потрібно робити висновки та змінюватись. І не вважати себе обраними богом. Тим паче, що в цьому сегменті конкуренція.
Я вже мовчу про корупціонерів. Вкрав на обладнанні бомбосховища — допоміг рашці вбити людей. Продав зброю — допоміг рашці вбити людей. Вкрав з бюджету, не запустив важливу інституцію — зробив більше людей бідними. Де бідність — там Росія.
Потихеньку з возвеличенням. Його заслуговують конкретні люди, а не ми всі, як факт, народжений на цій богом даній землі. Бо зазнаємо ми лиха з "Україна понад усе".
Україна переможе. Але є ще внутрішній ворог. І піймаємо ми облизня, якщо він залишиться.
Мародер, корупціонер, розбійник — це колаборант. Бо він робить людей бідними. А бідність — це шлях в екзистенційну ср…ку.
Бідні люди мають гірше здоров‘я, їм складніше здобути освіту, збудувати кар‘єру. Це не націоналізм, коли ти робиш людей біднішими, а не багатшими. Коли крадеш в них.
Це совок.
Від усвідомлення, від коректного формулювання проблеми починається її вирішення.