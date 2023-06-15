Жити як у США. Чи може Україна скористатися рецептом американського успіху

"Треба створити стимули, щоб світовий капітал обирав не США, не Польщу і не Туреччину, а Україну для розміщення нових інноваційних промислових виробництв". Думка

У США вийшли нові дані перепису населення, з яких випливають нові елементи американської індустріальної стратегії (!)

Вони кожного дня починають будівнитство 6 нових заводів!

Тезово:

Витрати американських виробників на будівництво за останній рік зросли більш ніж удвічі(!!!) У квітні 2023 року річний показник досяг майже $190 мільярдів у порівнянні з $90 мільярдами у червні 2022 року, при цьому на виробництво припадало близько 13% недержавного будівництва.

За даними деяких інформагентств, в Америці сьогодні розпочинає будівництво 6 нових заводів на день (!)

У липні 2022 року, було ухвалено закон, яким надано фінансування у розмірі $280 мільярдів для збільшення виробництва напівпровідників у США

США додали близько 800 000 робочих місць в обробній промисловості за останні два роки (у яких зайнято близько 13 мільйонів осіб), щоб конкурувати з такими країнами, як Китай (який виробляє 30% світової доданої вартості)

Уряд США запропонував мільярди доларів у вигляді субсидій на виробництво електромобілів, напівпровідників та сонячних батарей.

За даними Національної асоціації виробників, дефіцит виробничих навичок, викликаний боротьбою ринку праці за пошук працівників із високотехнологічною та ручною працею, може призвести до 2,1 млн незаповнених робочих місць до 2030 року.

…

США мають стати прикладом економічного успіху для України

Як це стосується України?

Найпряміше.

Україні потрібно робити саме те, що зробило США багатою та впливовою країною:

Своя амбітна стратегія, досягнення якої робить Україну регіональним суб'єктом

Еліти, які здатні цю стратегію створити і які будуть сприйняті як партнери глобальними суб'єктами

Визначити пріоритети та всі ресурси кинути на їх реалізацію.

Створити стимули, щоб світовий капітал обирав не США, не Польщу і не Туреччину, а Україну для розміщення нових інноваційних промислових виробництв…

По кожному з пунктів отримаю масу питань, але нагадаю, хто хоче – шукає можливості, хто не хоче – знайде виправдання!

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