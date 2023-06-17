Москва має стати Кучковим. Чому це була б адекватна відповідь на дії Росії

Росіяни всерйоз втягнулися у гру з перейменуваннями, вимагаючи повернути історичні назви. Але тоді їм доведеться думати про те, що робити із Москвою, попереджає журналіст Вадим Денисенко .

Росіяни клюнули на наживку і включилися в гру перейменування міст. Їх страшенно зачепила ідея перейменування Росії в Московію, але реагувати на нас вони вважали нижче своєї гідності.

А от ідея поляків перейменувати Калінінград в Кролевець їх вивела з себе — і росіяни вирішили "повернути" польським містам німецькі назви: Данціг, Бреслау тощо.

Якщо росіян від цього так пучить, ми маємо продовжити їхню ж традицію "не дадим переписать историю". Вважаю, що Москві треба повернути історичну назву "Кучково". Наведу цитату з мудрої статті: "Москва первое время носила второе название Кучко́во (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва упомянута как Кучко́в. В ходе событий междоусобной войны 1174—1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные села были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен".

Тепер це треба називати 'Кучков-сіті'?

Насправді, парламент має хоча б зареєструвати такий законопроєкт, адже для інформаційно-психологічної війни немає нічого кращого, ніж дискусія про Кучково на тлі контрнаступу.

Смішний ворог — наполовину знищений ворог.

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