Україна готується до прориву. Чому зараз важливі не новини з фронту, а цифри російських втрат

Найближчими тижнями на новини з фронту можна не звертати особливої уваги, стверджує військовий експерт Олексій Копитько . Головне зараз — цифри російських втрат, а вони зростають за всіма параметрами.

Ефір забитий різними вкиданнями та стогнаннями щодо ситуації на фронті. Припустимо, що ми всього цього марення не читали.

Беремо калькулятор і дивимося на офіційну статистику Генштабу.

У травні Сили оборони України знищили 553 артилерійські системи ворога (124,8 на тиждень або 17,8 на добу).

За перші 17 днів червня знищено 373 артилерійські системи (153,5 на тиждень або 21,9 на добу).

У травні знищено 31 РСЗВ, за 17 днів червня – вже 35.

У травні знищено 38 коштів ППО, за 17 днів червня – вже 30.

У травні знищено 394 автомобілі/цистерни, у червні – вже 332.

У травні знищено 99 одиниць спецтехніки, у червні – вже 62.

Виходить, що втрати ворога, який у травні активно наступав, а у червні став значно більше оборонятися – зросли (танки та ББМ я не беру, хоча там втрати росармії також значно зросли).

Втрати російської артилерії за ці півтора місяця – найвищі за півтора року. У травні був рекорд, у червні він, радше за все, буде побитий.

Навіть якщо не мати жодних інших даних, виходить, що півтора місяця наша армія цілеспрямовано викошувала артилерію росіян, збільшуючи темп.

Якщо ж подивитися на структуру втрат у червні щодня, то картина така.

У період із 1 по 9 червня наші війська знищили 28 систем ППО ворога. Очевидно акцентована робота. З 10 по 17 червня – лише дві.

До 4/5 червня темп бойової роботи з інших категорій був більш-менш звичайним. А потім "щось сталося".

У період з 5/6 по 9 червня (за 5 днів) наші війська знищили 150 одиниць артилерії (30 штук на день у середньому), 16 РСЗВ та 12 систем ППО.

Потім інтенсивність на кілька днів знизилася, однак із 13 червня втрати РСЗВ знову стали регулярними. А в період з 12 по 17 липня росвійська втратили 6 вертольотів (за весь травень – 4).

Якщо узагальнити, то виглядає так.

Українська армія систематично працює з ворогом Фото: Генштаб ЗСУ

Наші війська методично вибивали артилерію ворога.

Якогось моменту (напередодні чогось) акцент був зроблений на знищення систем ППО, досягли успіху (з 10 червня російське ППО ховається).

Прорідивши систему ППО, наші війська увійшли у щільне зіткнення з противником, розкрили великий масив артилерії/РСЗВ і викосили його.

Я не знаю, хто які резерви кудись перекидав (військові оглядачі на цю тему пишуть), але цифри підказують, що у росвійськ утворився пролом як у системі ППО, так і у сфері артилерійської підтримки.

Цей пролом спробували заткнути мобільними ударними засобами. Насамперед – вертольотами, а також РСЗВ, які звідкись за пару днів підтягнули.

Російські вертольоти почали частіше опинятися в зоні поразки наших ППО (чи ми наситили оборону, чи росіяни змушені йти на ризик).

Якщо втрати вертольотів продовжаться, значить, у росіян справді чутливі та непоправні втрати в артилерії. А кожен збитий вертоліт – це дуже боляче, бо втрата також непоправна.

У цій статистиці, напевно, є якісь неточності, приписки і т.д. Але тенденції видно і дуже наочні.

Ми не знаємо планів командування. Тому не можемо оцінити – все йде за планом чи ні. Але цифри показують, що навіть без радикальних змін на карті оборона ворога серйозно підточується.

Коштів, щоб зустріти чергову хвилю нашої активності, стає значно менше. Плюс інциденти на складах із боєприпасами.

Російський спецназ в окопах може якийсь час стійко приймати собі на голову високоточні снаряди, але це не може продовжуватись нескінченно.

Тому. Наші війська зараз виконують найскладнішу роботу в неймовірно тяжких умовах. Росіяни збудували епічну систему оборони. Наш Генштаб підбирає ключі до цієї оборони. Результат видно, він змушує ворога реагувати. Ворог у реактивному становищі, отже, українські війська володіють ініціативою та ведуть гру.

Зміни накопичуються. До початку липня можна новини взагалі не читати, лише в цифри дивитись.

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