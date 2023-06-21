Засиділися в обороні. Як Росія намагається перехопити ініціативу – і чому це у неї не виходить

Військовий експерт Костянтин Машовець аналізує ситуацію на кількох напрямках фронту. Десь росіяни обороняються, десь атакують, але у всіх випадках ініціатива — не на їхньому боці

Сьогодні коротко про ситуацію не тільки у Південній операційній зоні…

На Токмацькому напрямку

Продовжуються інтенсивні бойові зіткнення у напрямку П'ятихатки — Жереб'янки. Залишки батальйону "Шторм — Осетія" відійшли до укріплених позицій північно-східніше с. Грозове й зайняли оборону фронтом на північ.

Зі свого боку, батальйон БАРС-23 "ім. Судоплатова" продовжує утримувати с. Жереб'янки й оборонятися на його північній та північно-східній околиці, намагаючись завадити подальшому просуванню передових підрозділів ЗСУ у напрямку на с. Лугове…

Командування військ противника на цьому напрямку продовжує докладати певних зусиль, аби повністю зупинити просування передових підрозділів ЗСУ на ділянці Кам'янське — Нестерянка ще ДО їх виходу на головну лінію його оборони…

З цією метою по рубежу Лісне — Грозове — Долинка — Мирне противник розгорнув частину своїх резервів (всього — до 4-х батальйонів, хоча й з "проблематичною" боєздатністю, через їх участь у попередні дні в серії невдалих контратак в районі П'ятихаток).

Очевидно, що головним завданням цієї тактичної групи є недопущення просування передових підрозділів ЗСУ в район Гладке — Широке — Підгірне, де власне й починається головна лінії оборони противника…

З метою збільшення рівня боєздатності своїх передових підрозділів, які обороняються на Токмацькому напрямку, противник регулярно посилює їх живою силою та ОВТ… Загалом, протягом останніх 3-х днів, противник додатково підтягнув на цей напрямок:

до 8-и танків

до 10-12 ББМ

фіксується, принаймні, 4 нових вогневих підрозділи артилерії рівня "взвод-батарея".

Найцікавіше, що російське командування на цій ділянці явно загралося у "стримування" й дещо проґавило… Думаю, десь протягом 2-3 найближчих днів воно, звісно, здогадається про це, але сподіваюсь, для нього вже буде пізно…

ЗСУ контролює землю та небо Фото: Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку

Очевидно, командування військ противника не полишає своїх спроб таки "зрізати" Вугледарський виступ ЗСУ своїми активними діями з північно-східного боку (тобто, активно атакуючи на західних околицях м. Донецьк, на ділянці від Старомихайлівки до Олександрівки, включаючи район с. Мар'їнка).

Якщо раніше ці спроби супроводжувались та узгоджувались з такими ж атаками у районі м. Вугледар (тобто, на південному фасі виступу), то зараз, очевидно, командування противника позбавлено такої можливості й вимушено "поєднувати" ці свої активні дії із необхідністю оборонятися, як по дирекції Благодатне — Володимирівка, так й в районі західніше с. Павлівка…

Тому, з огляду на це, на сьогодні, сенс цих впертих різноспрямованих спорадичних атак…виглядає, скажімо так, дещо "дискусійним". Зокрема, протягом останніх 2-х діб, противник намагався атакувати по наступних напрямках:

по обох берегах р. Осикова, в напрямку на с. Георгіївка, як-то кажуть "в лоб", намагаючись "захопити" саму Мар'їнку, силами, принаймні, 2-х штурмових груп (до взводу кожна) зі складу ймовірно 141-го спеціального моторизованого полку "Север" (так, це ті самі кадирівські росгвардейци), або 103-го мотострілецького полку (мсп) 150-ї мотострілецької дивізії (мсд), при підтримці підрозділів 68-го танкового полку (тп)… невдало…

з району південно-західніше Олександрівки, силами до 3-х штурмових груп зі складу 102-го мсп, при підтримці якихось "безсмертних сталінградців" (це так називається діючий на цьому напрямку зведений штурмовий загін — що це за фігня, я ще не встановив) у загальному напрямку на Парасковіївку, але знову ж-таки… невдало.

Ситуацію ще більш заплутаною робить очевидна підготовка противника до атак у напрямку Старомихайлівка — Красногорівка.

У поєднанні із вище перерахованими мною спробами, все це виглядає так, ніби у штабі 150-ї мсд стоїть якийсь генератор випадкових ділянок й напрямків, крутячи "ручку" якого, "оператори" штабу цієї дивізії й обирають ті ділянки та напрямки, на яких збираються атакувати найближчим часом…

На Лиманському напрямку

Противник також протягом останніх 2-х діб активізувався. Наскільки я розумію, основний сенс цієї активізації — рішення декількох "тактичних проблем", які суттєво ускладнюють противнику повсякденну діяльність. Наприклад, нарешті вибити ЗСУ з с. Білогорівка (верхня), або примусити їх взагалі звідти піти, бо займаючи це село, ЗСУ очевидно ну дуже заважають противнику обороняти район Кремінна — Рубіжне й налаштовувати "руЦкий мир" у м. Лисичанську…

Протягом останніх 2-х діб противник атакував в цій зоні по наступних напрямках:

з району північно-західніше с. Діброва у напрямку на с. Ямполівка, силами пари штурмових груп, очевидно, зі складу 331-го парашутно-десантного полку (пдп) зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії (пдд), при підтримці окремих танків 59-го тп 144-ї мсд…

на лівому березі р. Сіверський Донець (напроти с. Шипилівка) з рубежу вул. Санаторної вздовж дороги до Братської могили у західному напрямку, намагаючись пробитись через лісовий район, силами декількох штурмових загонів зі складу різноманітних БАРС-ів та окремих підрозділів ймовірно 175-го окремого розвідувального батальйону (орб) 76-ї десантно-штурмової дивізії (дшд)…

зокрема, на правому березі р. Сіверський Донець противник силами штурмових груп зі складу 127-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) 2-го АК спробував атакувати вздовж дороги від перехрестя з дорогою Т-1302 у напрямку на Білогорівку…

У всіх випадках, скажімо так, докладені противником зусилля не вартували отриманих ним, зрештою, результатів… яких, власне, як таких — й не було…

Цікаво, що тут дієї ціле шобло російських "добровольчих" формувань типу БАРС… не менше 5-и, від якихось "Кубанских кАзакоФ" до батальйону "Оренбург"… А також, поки, знаходиться 78-й "чайний" (пардон, спеціальний моторизований) полк зі складу 42-ї мсд, який називають по-різному -то "Север-Ахмат", а то "Ахмат-Север", що жодним чином не впливає на результати його бойової дяльності…

Загалом, думаю, найближчим часом противник також атакуватиме в районі с. Діброва у напрямку с. Торське, а також вздовж дороги з Кремінної на с. Зарічне… принаймні, він тут розгорнув тактичну групу, не менш, як з 5-и мотострілецьких та 3-х десантно-штурмових і парашутно-десантних батальйонів. Причому, все це шобло, протягом всього фасу Сіверського виступу, підтримує не менш як 2 "розподілених" батальйону 59-го танкового полку…

Так, частина сил й засобів зі складу цього угрупування поїхала північніше (на Куп'янський напрямок), й тому є цілком вагома причина… Але ті, які залишились тут, на Лиманському напрямку, явно на сьогодні збираються знову атакувати…

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