Засиділися в обороні. Як Росія намагається перехопити ініціативу – і чому це у неї не виходить
Військовий експерт Костянтин Машовець аналізує ситуацію на кількох напрямках фронту. Десь росіяни обороняються, десь атакують, але у всіх випадках ініціатива — не на їхньому боці
Сьогодні коротко про ситуацію не тільки у Південній операційній зоні…
На Токмацькому напрямку
Продовжуються інтенсивні бойові зіткнення у напрямку П'ятихатки — Жереб'янки. Залишки батальйону "Шторм — Осетія" відійшли до укріплених позицій північно-східніше с. Грозове й зайняли оборону фронтом на північ.
Зі свого боку, батальйон БАРС-23 "ім. Судоплатова" продовжує утримувати с. Жереб'янки й оборонятися на його північній та північно-східній околиці, намагаючись завадити подальшому просуванню передових підрозділів ЗСУ у напрямку на с. Лугове…
Командування військ противника на цьому напрямку продовжує докладати певних зусиль, аби повністю зупинити просування передових підрозділів ЗСУ на ділянці Кам'янське — Нестерянка ще ДО їх виходу на головну лінію його оборони…
З цією метою по рубежу Лісне — Грозове — Долинка — Мирне противник розгорнув частину своїх резервів (всього — до 4-х батальйонів, хоча й з "проблематичною" боєздатністю, через їх участь у попередні дні в серії невдалих контратак в районі П'ятихаток).
Очевидно, що головним завданням цієї тактичної групи є недопущення просування передових підрозділів ЗСУ в район Гладке — Широке — Підгірне, де власне й починається головна лінії оборони противника…
З метою збільшення рівня боєздатності своїх передових підрозділів, які обороняються на Токмацькому напрямку, противник регулярно посилює їх живою силою та ОВТ… Загалом, протягом останніх 3-х днів, противник додатково підтягнув на цей напрямок:
- до 8-и танків
- до 10-12 ББМ
- фіксується, принаймні, 4 нових вогневих підрозділи артилерії рівня "взвод-батарея".
Найцікавіше, що російське командування на цій ділянці явно загралося у "стримування" й дещо проґавило… Думаю, десь протягом 2-3 найближчих днів воно, звісно, здогадається про це, але сподіваюсь, для нього вже буде пізно…
На Донецькому напрямку
Очевидно, командування військ противника не полишає своїх спроб таки "зрізати" Вугледарський виступ ЗСУ своїми активними діями з північно-східного боку (тобто, активно атакуючи на західних околицях м. Донецьк, на ділянці від Старомихайлівки до Олександрівки, включаючи район с. Мар'їнка).
Якщо раніше ці спроби супроводжувались та узгоджувались з такими ж атаками у районі м. Вугледар (тобто, на південному фасі виступу), то зараз, очевидно, командування противника позбавлено такої можливості й вимушено "поєднувати" ці свої активні дії із необхідністю оборонятися, як по дирекції Благодатне — Володимирівка, так й в районі західніше с. Павлівка…
Тому, з огляду на це, на сьогодні, сенс цих впертих різноспрямованих спорадичних атак…виглядає, скажімо так, дещо "дискусійним". Зокрема, протягом останніх 2-х діб, противник намагався атакувати по наступних напрямках:
- по обох берегах р. Осикова, в напрямку на с. Георгіївка, як-то кажуть "в лоб", намагаючись "захопити" саму Мар'їнку, силами, принаймні, 2-х штурмових груп (до взводу кожна) зі складу ймовірно 141-го спеціального моторизованого полку "Север" (так, це ті самі кадирівські росгвардейци), або 103-го мотострілецького полку (мсп) 150-ї мотострілецької дивізії (мсд), при підтримці підрозділів 68-го танкового полку (тп)… невдало…
- з району південно-західніше Олександрівки, силами до 3-х штурмових груп зі складу 102-го мсп, при підтримці якихось "безсмертних сталінградців" (це так називається діючий на цьому напрямку зведений штурмовий загін — що це за фігня, я ще не встановив) у загальному напрямку на Парасковіївку, але знову ж-таки… невдало.
Ситуацію ще більш заплутаною робить очевидна підготовка противника до атак у напрямку Старомихайлівка — Красногорівка.
У поєднанні із вище перерахованими мною спробами, все це виглядає так, ніби у штабі 150-ї мсд стоїть якийсь генератор випадкових ділянок й напрямків, крутячи "ручку" якого, "оператори" штабу цієї дивізії й обирають ті ділянки та напрямки, на яких збираються атакувати найближчим часом…
На Лиманському напрямку
Противник також протягом останніх 2-х діб активізувався. Наскільки я розумію, основний сенс цієї активізації — рішення декількох "тактичних проблем", які суттєво ускладнюють противнику повсякденну діяльність. Наприклад, нарешті вибити ЗСУ з с. Білогорівка (верхня), або примусити їх взагалі звідти піти, бо займаючи це село, ЗСУ очевидно ну дуже заважають противнику обороняти район Кремінна — Рубіжне й налаштовувати "руЦкий мир" у м. Лисичанську…
Протягом останніх 2-х діб противник атакував в цій зоні по наступних напрямках:
- з району північно-західніше с. Діброва у напрямку на с. Ямполівка, силами пари штурмових груп, очевидно, зі складу 331-го парашутно-десантного полку (пдп) зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії (пдд), при підтримці окремих танків 59-го тп 144-ї мсд…
- на лівому березі р. Сіверський Донець (напроти с. Шипилівка) з рубежу вул. Санаторної вздовж дороги до Братської могили у західному напрямку, намагаючись пробитись через лісовий район, силами декількох штурмових загонів зі складу різноманітних БАРС-ів та окремих підрозділів ймовірно 175-го окремого розвідувального батальйону (орб) 76-ї десантно-штурмової дивізії (дшд)…
- зокрема, на правому березі р. Сіверський Донець противник силами штурмових груп зі складу 127-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) 2-го АК спробував атакувати вздовж дороги від перехрестя з дорогою Т-1302 у напрямку на Білогорівку…
У всіх випадках, скажімо так, докладені противником зусилля не вартували отриманих ним, зрештою, результатів… яких, власне, як таких — й не було…
Цікаво, що тут дієї ціле шобло російських "добровольчих" формувань типу БАРС… не менше 5-и, від якихось "Кубанских кАзакоФ" до батальйону "Оренбург"… А також, поки, знаходиться 78-й "чайний" (пардон, спеціальний моторизований) полк зі складу 42-ї мсд, який називають по-різному -то "Север-Ахмат", а то "Ахмат-Север", що жодним чином не впливає на результати його бойової дяльності…
Загалом, думаю, найближчим часом противник також атакуватиме в районі с. Діброва у напрямку с. Торське, а також вздовж дороги з Кремінної на с. Зарічне… принаймні, він тут розгорнув тактичну групу, не менш, як з 5-и мотострілецьких та 3-х десантно-штурмових і парашутно-десантних батальйонів. Причому, все це шобло, протягом всього фасу Сіверського виступу, підтримує не менш як 2 "розподілених" батальйону 59-го танкового полку…
Так, частина сил й засобів зі складу цього угрупування поїхала північніше (на Куп'янський напрямок), й тому є цілком вагома причина… Але ті, які залишились тут, на Лиманському напрямку, явно на сьогодні збираються знову атакувати…