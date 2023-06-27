Думки
Путін злякався. Що готує президент Росії після заколоту Пригожина
Від виступу Путіна очікували чогось неймовірного — але сенсації не сталося, він побоявся змінювати систему в Росії. Журналіст Вадим Денисенко прогнозує подальший розвиток подій.
Виступ Путіна. Що зміниться в РФ?
- Путін побоявся змінювати систему і робити кадрові чистки. Система буде переходити в режим репресій проти стрілочників. Крупну рибу ніхто не буде чіпати.
- Єдиним ворогом оголошено Пригожина і по всій країні почнуть ловити стрілочників-пригожинців. Водночас Пригожин залишив за собою право говорити. Його вчорашній виступ — це початок виборчої кампанії. Зрештою, йому не залишили вибору: або смерть, або політика. І маховик репресій може якраз допомогти йому.
- Чи допустять його до виборів? Система зробить усе від себе залежне, щоб формально не допустити, проте, він запустив маховик "пошуку справедливості", який, в теорії, може призвести до протестів.
- Головне питання — збереження чи не збереження пригожиним бізнесів в Африці. Якщо він їх збереже, то має всі шанси на політичне майбутнє.
- На фронті ці процеси поки що проявляться мінімально. На жаль. Але в разі ухвалення подальших неправильних рішень, а вони будуть, невдоволення середньої ланки російської армії тільки зростатиме.