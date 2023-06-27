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Путін злякався. Що готує президент Росії після заколоту Пригожина

Від виступу Путіна очікували чогось неймовірного — але сенсації не сталося, він побоявся змінювати систему в Росії. Журналіст Вадим Денисенко прогнозує подальший розвиток подій.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Радник міністра внутрішніх справ України
eye 342
путiн, росiя
Фото: Скріншот | У виступі Путіна прозирав страх
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Виступ Путіна. Що зміниться в РФ?

  1. Путін побоявся змінювати систему і робити кадрові чистки. Система буде переходити в режим репресій проти стрілочників. Крупну рибу ніхто не буде чіпати.
  2. Єдиним ворогом оголошено Пригожина і по всій країні почнуть ловити стрілочників-пригожинців. Водночас Пригожин залишив за собою право говорити. Його вчорашній виступ — це початок виборчої кампанії. Зрештою, йому не залишили вибору: або смерть, або політика. І маховик репресій може якраз допомогти йому.
  3. Чи допустять його до виборів? Система зробить усе від себе залежне, щоб формально не допустити, проте, він запустив маховик "пошуку справедливості", який, в теорії, може призвести до протестів.
  4. Головне питання — збереження чи не збереження пригожиним бізнесів в Африці. Якщо він їх збереже, то має всі шанси на політичне майбутнє.
  5. На фронті ці процеси поки що проявляться мінімально. На жаль. Але в разі ухвалення подальших неправильних рішень, а вони будуть, невдоволення середньої ланки російської армії тільки зростатиме.

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