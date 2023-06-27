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Путин испугался. Что готовит президент России после мятежа Пригожина
От выступления Путина ожидали чего-то невероятного — но сенсации не случилось, он побоялся менять систему в России. Журналист Вадим Денисенко прогнозирует дальнейшее развитие событий.
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Выступление Путина. Что изменится в РФ?
- Путин побоялся менять систему и делать кадровые чистки. Система будет переходить в режим репрессий против стрелочников. Крупную рыбу никто не будет трогать.
- Единственным врагом объявлен Пригожин и по всей стране начнут ловить стрелочников-пригожинцев. При этом, Пригожин оставил за собой право говорить. Его вчерашнее выступление — это начало избирательной кампании. В конце концов, ему не оставили выбора: или смерть, или политика. И маховик репрессий может как раз помочь ему.
- Допустят ли его к выборам? Система сделает все от себя зависящее, чтобы формально не допустить, однако, он запустил маховик "поиска справедливости", который, в теории, может привести к протестам.
- Главный вопрос — сохранение или не сохранение Пригожиным бизнесов в Африке. Если он их сохранит, он имеет все шансы на политическое будущее.
- На фронте эти процессы пока проявятся минимально. К сожалению. Но в случае принятия дальнейших неправильных решений, а они будут, недовольство среднего звена российской армии будет только расти.
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