Лукашенко як хлопчик на побігеньках. Як глава Білорусі у потрібний момент обслужив Кремль

В історії з упокоренням заколоту Пригожина білоруський президент відіграв роль не миротворця, а скоріше слуги Кремля, вважає аналітик Сергій Фурса . Продовження ця роль отримала у темі Дмитра Фірташа

Лукашенко — то Чіп і Дейл в одному флаконі. Безумство і відвага. Справжній міцний горішок.

То він рятує матінку Росію зі смути, один стоячи проти заколоту стрільців, зупиняючи армію зеків і найманців під Москвою однією згадкою про білоруських дідів, які воювали.

А наступного дня поспішає на допомогу Дмітру Фірташу, просто хлопцю, якого хоче захопити в свої пута американська воєнщина і робить цього просто хлопця білоруським дипломатом, намагаючись таким нехитрим способом завадити його екстрадиції з такого милого серцю Відня до непривітних Штатів.

А ще ж один він стоїть на західному кордоні Росії, стримуючи навалу польських інтервентів.

А хто як не він має допомогти Путіну робити ядерну ескалацію просто мелючи язиком без кісток, не роблячи нічого…

Здається ж, справжній народний герой.

"Будь-який каприз за ваші гроші!" Фото: TUT.BY

А насправді — просто хлопець на побігеньках у кремлівської мафії. Яким спочатку треба було зберегти обличчя, домовившись з Пригожиним. А потім врятувати свого газового посіпаку Фірташа, який так багато знає про газові оборудки Путіна і компанії, що просто не можна допустити, щоб він живим потрапив до рук американській слідчих. Але робити Фірташа російським дипломатом якось невдобно.

І Лукашенко завжди до їхніх послуг. Будь-який каприз за російські брудні гроші. Без яких влада узурпатора Луки нічого не варта.

І замість народного героя бачимо просто дуже дорогу вусату проститутку, яка здатна заради влади на все.

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