Ходять у кіно не для того, щоб вчити мову: чому не варто скасовувати дубляж в українських кінотеатрах

У кінотеатр люди ходять для того, щоб розслабитися та отримати задоволення від видовища. Але якщо, як пропонує законопроєкт про англiйську мову, буде ліквідовано український дубляж, жодного задоволення не залишиться, переконана телеведуча Ольга Лень .

Скажу вам дуже просту річ. Люди ходять в кіно, щоб насолодитися красивою картинкою на екрані. Всілякі три і чотири D — це атракціон. Нормальний відвідувач сучасного кіно за "Аватар" із субтитрами в смітник вкине і буде правий. Зараз навіть ходять, щоб тактильно відчути. Це видовище. Гроші платять за це насамперед. Особливо на блокбастерах, а вони і є центром кіноіндустрії.

Платять за квиток у кіно не для того, щоб видивлятися субтитри на екрані. І не для того, щоб мови вчити. Для цього квиток в кінотеатр ніхто купувати не буде. Хочеться запитати людей, які розказують про прекрасні субтитри — ви коли востаннє в кіно ходили? А дітей в кінотеатр колись водили? А за кордоном фільми дивилися в кінотеатрах чи по телевізору? Де ви цієї дичини набралися? З якого сферичного вакууму?

Скасування дубляжу може призвести до порожніх залів кінотеатрів Фото: pexels.com

Якщо тобі треба читати, а не слухати і дивитися, то є інтернет, великий телевізор удома і можна робити це, не встаючи з власного дивана.

Тому рішення абсолютно дурне. Воно лише знищить цілу галузь, купу людей позбавить роботи та остаточно доб'є вітчизняний кінопрокат. І поверне українського глядача до російських торентів і російського кінопростору.

АПД. Щойно зрозуміла, хто топить за субтитри в україномовній бульбашці. Це люди, які реально не ходили до кінотеатрів останні 10 років. Все дивилися в піратських копіях на компах. Економили на квитках. Тому просто не знають, що субтитри і стереоефекти — це речі, які неможливо поєднати.

Джерело