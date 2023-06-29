Ходять у кіно не для того, щоб вчити мову: чому не варто скасовувати дубляж в українських кінотеатрах

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Скажу вам дуже просту річ. Люди ходять в кіно, щоб насолодитися красивою картинкою на екрані. Всілякі три і чотири D — це атракціон. Нормальний відвідувач сучасного кіно за "Аватар" із субтитрами в смітник вкине і буде правий. Зараз навіть ходять, щоб тактильно відчути. Це видовище. Гроші платять за це насамперед. Особливо на блокбастерах, а вони і є центром кіноіндустрії.

Платять за квиток у кіно не для того, щоб видивлятися субтитри на екрані. І не для того, щоб мови вчити. Для цього квиток в кінотеатр ніхто купувати не буде. Хочеться запитати людей, які розказують про прекрасні субтитри — ви коли востаннє в кіно ходили? А дітей в кінотеатр колись водили? А за кордоном фільми дивилися в кінотеатрах чи по телевізору? Де ви цієї дичини набралися? З якого сферичного вакууму?

Скасування дубляжу може призвести до порожніх залів кінотеатрів Фото: pexels.com

Якщо тобі треба читати, а не слухати і дивитися, то є інтернет, великий телевізор удома і можна робити це, не встаючи з власного дивана.

Тому рішення абсолютно дурне. Воно лише знищить цілу галузь, купу людей позбавить роботи та остаточно доб'є вітчизняний кінопрокат. І поверне українського глядача до російських торентів і російського кінопростору.

АПД. Щойно зрозуміла, хто топить за субтитри в україномовній бульбашці. Це люди, які реально не ходили до кінотеатрів останні 10 років. Все дивилися в піратських копіях на компах. Економили на квитках. Тому просто не знають, що субтитри і стереоефекти — це речі, які неможливо поєднати.

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