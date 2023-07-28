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Шаблею — проти рашизму. Як фехтувальниця Харлан змінює світові правила гри

Принциповий вчинок Ольги Харлан на чемпіонаті світу з фехтування означає набагато більше, ніж окремо взятий приклад мужнього протесту, вважає телеведуча Ольга Лень. Це вчинок, що змінює правила гри в усьому світі.

Ольга Лень
Ольга Лень
Журналіст, телеведуча
eye 97
харлан, росія, протест
Вчинок Ольги Харлан миттєво знайшов відгук у світовій мережі
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"Ми зрозуміли, що країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, сім'ї, також тероризує і спорт. Тому сьогодні відбулося те, що повинно було відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці. Я діяла своїм серцем. Правила повинні змінитися, тому що змінився світ".

харлан, фехтування Fullscreen
Ольга Харлан розділила світ спорту на "до" та "після"
Фото: Getty Images

Велика спортсменка зробила вчинок, який поділив на "до" і "після". Спорт поза політикою закінчився давно. І до Харлан були вже випадки, коли українські спортсмени не вітали противників з ворожих Україні країн — РФ, Білорусі, Ірану. Але тут маємо зіткнення великої спортсменки, що здобула безумовну перемогу. І спортивної бюрократії, яка дуже очевидно прогнулася під політичні інтереси РФ. Кінцевий результат буде прецедентом для всього спорту. Те, як вийдуть з цієї ситуації, визначать на ближчі роки, чи підуть росіяни і тут за їхнім кораблем, чи рашизм у спорті будуть толерувати.

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