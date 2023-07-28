Саблей — против рашизма. Как фехтовальщица Харлан меняет мировые правила игры
Принципиальный поступок Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию означает гораздо больше, чем отдельно взятый пример мужественного протеста, считает телеведущая Ольга Лень. Это поступок, меняющий правила игры во всем мире.
Фехтовальщица Ольга Харлан отреагировала на свою дисквалификацию и отказ пожимать руку россиянке после матча.
"Мы поняли, что страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, семьи, также терроризирует и спорт. Поэтому сегодня произошло то, что должно было произойти. Я не хотела пожимать руку этой спортсменке. Я действовала своим сердцем. Правила должны измениться, потому что изменился мир".
Великая спортсменка совершила поступок, который поделил на "до" и "после". Спорт вне политики закончился давно. И до Харлан были уже случаи, когда украинские спортсмены не приветствовали противников из враждебных Украине стран — РФ, Беларуси, Ирана. Но здесь имеем столкновение великой спортсменки, одержавшей безусловную победу. И спортивной бюрократии, которая очень очевидно прогнулась под политические интересы РФ. Конечный результат будет прецедентом для всего спорта. То, как выйдут из этой ситуации, определят на ближайшие годы, пойдут ли россияне и здесь за их кораблем, или рашизм в спорте будут терпеть.