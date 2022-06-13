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Мнения Российско-украинская война

Парадокс управления. Почему государственные институты Украины не пали во время войны

Ольга Лень
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Шмыгать, Зеленский, Стефанчук
Госинституты работают: Стефанчук, Зеленский и Шмыгаль (слева направо) после подписания заявки на вступление Украины в ЕС

"Не складывается ли у вас впечатление, что мы, как страна и общество, имеем гораздо более действенные институции, чем привыкли думать? С первого дня вторжения и до сих пор все работает. И это точно не в результате тотального планирования и мобилизации". Мнение.

Все системы вытягивают не благодаря мудрым наставлениям технократов или визионеров, но из-за неизвестно откуда взявшемся внутреннем запасе прочности и, что весьма заметно, на горизонтальных связях, инициативах и автономности конкретных исполнителей.

Армия как-то лучше справлялась, пока в нее не стали присылать комиссаров и комиссарш. Дипломатия стережет государственные интересы без постоянного подталкивания. Банковская система профессиональна и смогла сохранить высокое доверие населения — в кэш экономика не ушла, рулят безналичные расчеты. Транспорт ездит. Больницы лечат. Розничные сети магазинов справились с паникой и сменой поставщиков, все пока есть. Коммунальщики убирают города, дают воду и даже задалбывают косилками. Даже бензин все как-то находили.

Действительно ли было дирижирование этим всем со стороны правительства? Очевидно, что было. Но… Может, я чего-то не вижу, однако это дирижирование, кажется, не спускалось к ручному управлению.

Кое-что пугает. Возможно ли в таком децентрализованном и автономном режиме всех систем пережить следующую зиму? Она точно будет сложнее, чем вся предыдущая половина года.

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