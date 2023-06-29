Ходят в кино не для того, чтобы учить язык: почему не стоит отменять дубляж в украинских кинотеатрах

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Скажу вам очень простую вещь. Люди ходят в кино, чтобы насладиться красивой картинкой на экране. Всевозможные три и четыре D — это аттракцион. Нормальный посетитель современного кино за "Аватар" с субтитрами в мусорку выбросит и будет прав. Сейчас даже ходят, чтобы тактильно прочувствовать. Это зрелище. Деньги платят за это в первую очередь. Особенно на блокбастерах, а они и являются центром киноиндустрии.

Платят за билет в кино не для того, чтобы высматривать субтитры на экране. И не для того, чтобы языки учить. Для этого билет в кинотеатр никто покупать не будет. Хочется спросить людей, которые рассказывают о прекрасных субтитрах — вы когда последний раз в кино ходили? А детей в кинотеатр когда-то водили? А за границей фильмы смотрели в кинотеатрах или по телевизору? Где вы этой дичи набрались? Из какого сферического вакуума?

Отмена дубляжа может привести к пустым залам кинотеатров Фото: pexels.com

Если тебе надо читать, а не слушать и смотреть, то есть интернет, большой телевизор дома и можно делать это, не вставая с собственного дивана.

Поэтому решение абсолютно глупое. Оно лишь уничтожит целую отрасль, кучу людей лишит работы и окончательно добьет отечественный кинопрокат. И вернет украинского зрителя к российским торрентам и российскому кинопространству.

АПД. Только что поняла, кто топит за субтитры в украиноязычном пузыре. Это люди, которые реально не ходили в кинотеатры последние 10 лет. Все смотрели в пиратских копиях на компах. Экономили на билетах. Поэтому просто не знают, что субтитры и стереоэффекты — это вещи, которые невозможно совместить.

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