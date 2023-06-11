Ми надто боялися ядерної бомби. Чому Україна втратила шанс воювати по-справжньому та швидко покінчити з ворогом

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Можливо, завтра я видалю цей пост, тому що для слабких людей навіть знати, що є такі думки, — це демотивує та занурює у відчай. А засмучених і депресивних в нас і так більше, ніж реальних причин для депресії. Але зараз мені вити хочеться від усвідомлення, що всіх цих страждань могло бути значно менше.

Якби ми мали більше зброї вже на початку війни. Якби ми тільки отримали всю необхідну далекобійну зброю ще минулого літа. Якби минулого літа ми мали все необхідне, щоб вже тоді викинути росіян за їхні кордони. То росіяни не підірвали б греблю Каховської ГЕС, і всього цього жаху не було б.

Тому що всі ці теорії купи зарозумілих кремленологів про те, що жабу треба варити помаленьку, щоб вона не кидалася ядерною бомбою, — це дурість і гірше, ніж злочин. Бо це страшна тупа недалекоглядна помилка. І саме ця помилка коштує десятки тисяч життів українців. Вона коштує руйнування України, перетворення нашої землі на щось постапокаліптичне. І як же я це ненавиджу!

Тому що це поступове дуже повільне варіння жаби досягає прямо протилежних результатів. Якби влітку 2022 одним ударом вибили росіян із України, то ніякої ядерної бомби ніхто б нікуди не кинув. Навпаки, вже зараз Путін був би мертвим і ми б із попкорном спостерігали за дерашизацією і деконструкцією РФ. Тому що тоді б російська влада й російське суспільство було б ошелешене поразкою на фронті. Ми самі бачили, як розгром у Харківській області трохи не спричинив бунт проти Путіна. І ми б побачили реальний заколот у РФ і переворот, якби поразка росіян на полі бою була маштабніша. І якби українські війська вже тоді зайшли на території РФ.

Коли Україна пішла в наступ під Харковом — ось тоді був найкращий момент покінчити з ворогом Фото: Генштаб ЗСУ

Але потім до поразок росіяни звикли. Побачили, що всій території РФ це нічим не загрожує. Безкарно дев'ять місяців закидували Україну ракетами. Вони звикли, що покарання не буде. Можна робити, що завгодно з українською землею та її жителями. Та вони просто дозріли до думки, що гуманітарна катастрофа в Україні — це для них цілком прийнятний варіант, щоб перемогти у війні. І що покарані за це вони не будуть. Хто їх покарає? Тільки українці можуть це зробити. Тому треба вбити нас всіх, думають росіяни. І саме зволікання з озброєнням для України дозволяє росіянам так думати. РФ могла бути розгромленою ще влітку 2022 року.

А що ми маємо натомість? Ми маємо поступове занурення російської владної верхівки в старечу деменцію та справжнє божевілля. Але найгірше, ми маємо поступове звикання маси росіян до думки, що проти українців можна застосувати все вбивчіші способи знищення. Те, що росіяни в масі своїй не могли б сприйняти як норму напочатку 2022 або влітку минулого року, те зараз іде на "ура" в глибинного народу РФ. Їхній хід думок простий: ми напали на Україну, ми завдали багато горя, і щоб нас не покарали, ми повинні українців знищити.

І геть поганий результат зволікання з розгромом військ РФ — це зволікання не просто не дозволяє уникати загрози ядерної війни. Навпаки, це зволікання ядерну війну робить можливою. Влада й населення РФ звикають до думки, що їм не дадуть програти війну й дозволять застосувати тактичну ядерну зброю. І так російський народ починає звикати до думки, ніби застосувати ядерну тактичну зброю в Україні — це цілком нормально. Ще в середині минулого року це лякало більшість не тільки пересічних росіян, але й сам Кремль. А зараз система пропаганди РФ кинула купу зусиль на нормалізацію застосування ядерної зброї Росією. Як думаєте, коли кремлівські діди вирішать, що переконали глибинний народ? Я думаю, цей час уже не далеко.

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