Росіяни відступають. Чому найближчими днями варто очікувати на добрі новини з фронту в Запорізькій області

У Запорізький областi постійний тиск ЗСУ на російську лінію оборони дає свої плоди, констатує військовий експерт Олександр Коваленко. Російська лінія оборони починає тріщати по всіх швах.

Найбільш складна лінія оборони окупантів, де сконцентрований максимальний ресурс для гальмування СОУ з допомогою мінно-фугасних загороджень і нір щурів, фактично продавлена.

По Мокрих Ялах триває переважно дистанційна робота артилерії у напрямку Старомлинівки, яка є опорником вже по другій лінії РОВ. Крім того, вогневе ураження здійснюється і по тиловій третій лінії, внаслідок чого іноді виносяться системи ППО.

Також проходить процес вирівнювання правого флангу, з якого регуляри відійшли до 2-ї лінії вздовж опорників Орлинське-Любимівка-Новозлатопіль, залишивши в полях загони "Шторм-зек" та мобілізовану погань.

Дуже схожа ситуація у районі Роботине. Доля населеного пункту може вирішитися найближчими днями, з огляду на те, що СОУ в цьому районі вже ніщо всерйоз не зупиняє. Смуга забезпечення у цьому напрямі продавлена та РОВ розглядають варіант з відходом на новий рубіж, але є нюанс.

Один із численних ударів по лінії оборони ворога Фото: Генштаб ЗСУ

У разі звільнення Роботине, по 0408 окупанти посипляться по Новопрокопівці, Ільченковому та Солодкій Балці. Тобто, найлогічніше, окупантам слід би бігти одразу і не озираючись до Токмака. Інакше нічого хорошого їх у даній локації не чекає, крім лотереї 200-300-400.

У районі Малої Токмачки 38-а ОМСБр та БАРСи не справляються із утриманням тиску СОУ і у найближчій перспективі у напрямку Полог не виключаю того, що називається "Каскад". Цей кульмінаційний момент вже на горизонті, особливо з урахуванням втрат окупантів та пропорційності ресурсу у локації.

У цьому контексті цілком логічно виглядає пожвавлення СОУ у напрямку Дорожнянки та Марфополя. Зони відповідальності 177-го ВП МП та 64-й ОМСБр. Тобто тиск на Пологи зростатиме не лише з правого флангу, а й із півночі.

Підсумовуючи все вищевикладене, зазначу наступне… Липень — спекотний місяць.

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