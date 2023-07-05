Росіяни розпочали випуск власних 'Шахедів': звідки на дронах нове маркування

Росія спромоглася налагодити виробництво 'Шахедів' на своїй території — нічого нового не вигадуючи сама. Аналітик Павло Вернівський описує ситуацію, що у зв'язку з цим складається

Ну що? З високою вірогідністю можна констатувати, що російський завод по виробництву Шахідів почав роботу.

Звідки такі висновки? На днях наше ППО збило дрон з досить нехарактерним серійним номером "Ы002". Раніше ж серійний номер був М1200, який скоріше за все, також значив порядковий номер, тобто було випущено не менше 1200 Шахідів.

І тут цікава також буква нової серії — Ы. Виглядає як натяк на радянський фільм "Операція Ы". Чого Ы? Щоб ніхто не здогадався. Таким чином натякаючи, що почали випускати ці дрони.

Скопіювати 'Шахед' у російських умовах - справа нехитра Фото: Радіо Свобода

А тепер давайте припустимо, що завод вони почали будувати в грудні-січні. Це значить, що через півроку він почав роботу.

Так, вони не розробляли цей дрон. Але вони змогли взяти іноземну технологію і в досить швидкі строки змогли налагодити збірку цих дронів.

А що за півроку змогли зробити ми? Незважаючи на пафосні заяви півроку тому про розвиток виробництва дронів і виділення аж 20 млрд в цей напрямок, за півроку якихось великих зрушень у галузі так і не сталось. Ми навіть не можемо зробити масову збірку власних дронів.

І коли я дивлюсь на цю ситуацію, то мене охоплює відчай. Відчай через те, що ми й далі втрачаємо час, поки ворог стрімко розвиває напрям виробництва дронів.

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