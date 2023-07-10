Туреччина бере Чорне море. Як повернення "азовців" позначиться на глобальній політиці

Повернення "азовців" стало ударом по репутації Путіна, але водночас і великою удачею Ердогана. Аналітик Олексій Кущ розмірковує про те, як може змінитися політична ситуація на Чорному морі після цих подій.

У російських тг-каналах курсує версія, що Туреччина погодилася на повернення азовців в Україну напередодні відмови РФ від зернової угоди.

Насправді в Росії немає реальних механізмів заблокувати зерновий коридор, що перебуває під захистом турецького військового флоту.

Думаю, не випадково уряд України заявив про виділення 20 млрд грн для гарантій безпеки перевізників зерна.

Тобто алгоритм може бути приблизно такий.

Туреччина може взяти протекторат над зерновим коридором Фото: Соцсети

Росія виходить із зернової угоди нібито у відповідь на повернення азовців.

Така новина добре подається для внутрішньої російської пропаганди.

А Туреччина оголошує про протекторат над зерновим коридором на два роки.

Ризики суден страхуються за рахунок українського бюджету.

Такий прибутковий бізнес ніхто не зупинятиме.

В історичній перспективі відбувається практично анулювання Куйчук-Кайнарджійської мирної угоди 18 століття між двома імперіями, турецькою та російською.

Нинішньому турецькому президенту вдалося те, що не зміг зробити навіть Ататюрк, — відновити тотальне домінування Туреччини в Чорному морі.

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