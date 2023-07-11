ПДЧ у НАТО - нова зрада: чому вступ до НАТО єдиний шлях зупинити Путіна, а не навпаки

Держави НАТО погодились скасувати ПДЧ для України — i це найкраще, що ми могли б отримати наразі, вважає аналітик Сергій Фурса . І запевняє, що це ніяк не вплине на рішення Путіна про продовження війни

Держави НАТО погодились скасувати ПДЧ для України. Що значно спростить приєднання України до НАТО після війни.

І це плюс. Це насправді найкраще, що ми могли б отримати в цей момент. Просто якщо виходити із реалій, а не із бажань і магічного мислення.

То ж Фінляндизація України триває. І, здається, можна було б поставити собі плюсик і рухатись далі.

Але Україною рухається зрада. Дуже дивний наратив, який активно розповсюджують. І не зрозуміло, то росіяни просувають демотивуючи тези, чи в українців у самих розуму вистачило.

Так от, активно просувається теза, що це дуже погане рішення, адже тепер Путін точно ніколи не погодиться завершити війну, бо не хоче бачити Україну в НАТО. Теза дуже маніпулятивна і здається, це видно відразу. Але так тільки здається. І треба пояснювати.

Люди, які просувають ці тези, напевно не ставили собі питання. Яке рішення мало б прийняти НАТО, виходячи з цієї логіки? Щоб це сприяло завершенню війни?

І прошу, не пропонуйте версію про приєднання України до НАТО прямо зараз. Це неможливо. Ніхто не буде купляти квиток на третю світову. Ніхто не хоче ескалювати і вступати у війну з Росією. Принаймні політики. Може, американські генерали і мріють за 3 дні зараз знищити всю потугу російської армії, що лишилась, проте політики ніколи не будуть грати в гру із ризиком ядерної війни. Нам це може подобатись чи не подобатись, але це факт. І це про відповідальність.

Тобто, у вас на столі цього рішення немає. Що тоді пропонують адепти несподіваної зради? Що має наблизити завершення війни? Видається, що згідно з їхньої логіки, НАТО мало б заявити, що ніколи не візьме Україну до себе. І тоді Путіну не буде сенсу затягувати війну. І тоді він відразу її завершить. Ви це серйозно? Ви це пропонуєте? Хтось на це сподівається? Хтось вірить у такий сценарій? Хтось думає, що це подіє на Путіна як заспокійливе, а не стане для нього проявом слабкості?

Спроби орієнтуватися на політичну логіку Путіна – це шлях у нікуди Фото: Відкриті джерела

А якщо ні, то до чого ці тези? До чого прив'язувати війну Росії проти України до вступу в НАТО? Путін буде воювати, поки він має можливість воювати. І війна закінчиться тільки тоді, коли він зрозуміє, що для його особистого виживання війна більш загрозлива, ніж мир. Все. Вступ чи не вступ після війни України до НАТО тут не грає ніякої ролі. Цей факт не додає нічого нового в рівняння Путіна. Захід виснажує Путіна і Росію, і чим довше буде тривати війна, тим більш крихкою буде ставати ситуація в Росії. І тому продовжувати війну на мінімалках, яка мінімально впливає на Україну і сильно б'є по економіці Росії і по владі Путіна, ніхто не буде. Вступ України в НАТО не є головним сенсом життя Путіна, не він визначає поведінку російського диктатора.

Але ключове тут, що маніпуляцією є сам факт прив'язки завершення війни до рішення по НАТО. Це рішення має символічне значення. І воно важливо. Зокрема і для нашої євроінтеграції. І те, як росіяни активно дискредитують такий крок, ще раз свідчить, що він їм дуже неприємний.

І наостанок. НАТО – то привід, а не причина. Фінляндія вступила в НАТО і Путін не вмер. То ж і вступ України у НАТО не активує ніяких таємних кнопок по знищенню Росії. Путін напав на Україну, бо хотів відновити імперію і захопити Україну. От і все. І використав привід розширення НАТО. Який ніколи не був справжньою причиною. А отже, і не буде.

Джерело