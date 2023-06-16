На Україну чекають у НАТО. Настає найгарячіший час визначення майбутнього країни

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Про зустріч трьох лідерів, перспективи України в НАТО й гарантії безпеки.

12 червня відбулася зустріч лідерів Франції, Німеччини та Польщі. І як часто в нас буває, як, наприклад, напередодні різних самітів, з’явилися очікування, що саме на цій зустрічі вирішуватимуть перспективи членства України в НАТО і якісь інші доленосні питання. Багатьох українських спостерігачів заінтригував також трьохсторонній формат цієї зустрічі.

Але в цьому форматі нема нічого дивного. Це так званий "Веймарський трикутник", який було засновано ще в 1991 році. Цей формат використовується для розвитку співпраці між Польщею, Німеччиною та Францією. Група існує переважно у формі зустрічей на найвищому рівні між лідерами цих трьох країн і їхніми міністрами закордонних справ. На цих зустрічах обговорюються, в першу чергу, питання європейської політики, але також і проблематика міжнародної безпеки.

Було відомо, що головна тема цієї зустрічі — питання про перспективи членства України в НАТО й гарантії безпеки для України на той період, поки наша країна не стане членом НАТО. Безумовно, це пов’язано з тим, що ці питання будуть розглядатися на саміті НАТО у Вільнюсі в липні поточного року. Країни НАТО вже шукають і готують узгоджене рішення цього питання. Зустріч лідерів трьох країн — один із майданчиків, на яких відбувається ця підготовча робота. Наступний майданчик — зустріч міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться в четвер. Дискусія щодо цього питання триватиме й далі, аж до самого саміту НАТО, можливо остаточні рішення будуть узгоджені вже у Вільнюсі.

На саміті НАТО Україні нададуть чіткий сигнал. Залишилося зрозуміти, який саме. Фото: Сnn.com

Саме тому не варто було чекати якихось сенсацій від зустрічі лідерів країн "Веймарського трикутника". Лідери Франції, Німеччини та Польщі вчергове висловилися на підтримку України, але уникнули конкретики в питанні про перспективи членства України в НАТО й гарантій безпеки для України. У декого, можливо, це викликало певне розчарування. Але приводів для цього не має. У всякому разі наразі. Процес узгодження рішень щодо зазначених питань ще триває. Також треба розуміти, що ключову роль в підготовці цього рішення відіграватимуть США. Скажу більше. З високою вірогідністю цей процес продовжиться й після Вільнюського саміту НАТО. Щодо членства України в НАТО питання в будь-якому випадку буде вирішене після завершення нинішньої війни. Тоді ж остаточно й узгоджуватимуть і післявоєнний формат гарантій безпеки для України. У Вільнюсі, ймовірно, будуть лише проміжні та рамкові рішення.

Скоріше за все, на саміті НАТО в липні 2023 р. ухвалять рішення про надання Україні гарантій безпеки до вступу в Північноатлантичний альянс. Обсяг цих гарантій і форма їх надання зараз і узгоджуються. Фактично йтиметься про пролонгацію тих форм підтримки, які Україна отримує й зараз, на післявоєнний період. Додатково може бути заявлено про сприяння у відновленні Україною власного ВПК і виробництві сучасних озброєнь, зокрема далекобійних, на основі західних ліцензій. Щодо вступу України до НАТО, можливо, буде заявлено, що Україна має право на таку ж процедуру вступу до НАТО, як Фінляндія і Швеція, але рішення про це буде ухвалене після завершення війни. Не виключаю, що Україні можуть запропонувати якусь особливу (ексклюзивну) угоду про співпрацю з НАТО, однак не як альтернативу членства в НАТО, а як проміжний етап.

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