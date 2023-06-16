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Украину ждут в НАТО. Наступает самое горячее время для определения будущего страны

До саммита НАТО осталось меньше месяца, и в эти недели ожидается очень активная дипломатия по украинскому вопросу, предполагает политолог Владимир Фесенко. Будет решаться судьба страны.

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
Политолог, политический консультант
eye 117
Украина, НАТО, гарантии безопасности
Фото: Pixabay | Украина уже очень близка к НАТО, но война мешает попасть туда
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О встрече трех лидеров, перспективах Украины в НАТО и гарантиях безопасности.

12 июня прошла встреча лидеров Франции, Германии и Польши. И как часто у нас бывает, как, например, в преддверии разных саммитов, появились ожидания, что именно на этой встрече будут решать перспективы членства Украины в НАТО и какие-то другие судьбоносные вопросы. Многих украинских наблюдателей заинтриговал также трехсторонний формат этой встречи.

Но в этом формате нет ничего удивительного. Это так называемый "Веймарский треугольник", основанный еще в 1991 году. Этот формат используется для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией. Группа существует преимущественно в форме встреч на высшем уровне между лидерами этих трех стран и их министрами иностранных дел. На этих встречах обсуждаются, в первую очередь, вопросы европейской политики, но также и проблематика международной безопасности.

Было известно, что главная тема этой встречи — вопрос о перспективах членства Украины в НАТО и гарантиях безопасности для Украины на тот период, пока наша страна не станет членом НАТО. Безусловно, это связано с тем, что эти вопросы будут рассматриваться на саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года. Страны НАТО уже ищут и готовят согласованное решение этого вопроса. Встреча лидеров трех стран — одна из площадок, на которых проходит эта подготовительная работа. Следующая площадка — встреча министров обороны стран НАТО, которая состоится в четверг. Дискуссия по этому вопросу будет продолжаться вплоть до самого саммита НАТО, возможно, окончательные решения будут согласовываться уже в Вильнюсе.

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На саммите НАТО Украине предоставят четкий сигнал. Осталось понять, какой именно.
Фото: Сnn.com

Именно поэтому не стоило ожидать каких-либо сенсаций от встречи лидеров стран "Веймарского треугольника". Лидеры Франции, Германии и Польши в очередной раз высказались в поддержку Украины, но избежали конкретики в вопросе о перспективах членства Украины в НАТО и гарантиях безопасности для Украины. У некоторых, возможно, это вызвало определенное разочарование. Но поводов для этого нет. Во всяком случае сейчас. Процесс согласования решений по указанным вопросам продолжается. Также следует понимать, что ключевую роль в подготовке этого решения будут играть США. Скажу больше. С высокой вероятностью, этот процесс продолжится и после Вильнюсского саммита НАТО. По членству Украины в НАТО вопрос в любом случае будет разрешаться после завершения нынешней войны. Тогда же будет окончательно согласовываться и послевоенный формат гарантий безопасности для Украины. В Вильнюсе, вероятно, будут только промежуточные и рамочные решения.

Скорее всего, на саммите НАТО в июле 2023 г. будет принято решение о предоставлении Украине гарантий безопасности до вступления в Североатлантический альянс. Объем этих гарантий и форма их предоставления сейчас согласовываются. Фактически будет идти речь о пролонгации тех форм поддержки, которые Украина получает и сейчас, на послевоенный период. Дополнительно может быть заявлено о содействии в восстановлении Украиной собственного ВПК и производстве современных вооружений, в том числе дальнобойных, на основе западных лицензий. Относительно вступления Украины в НАТО, возможно, будет заявлено, что Украина имеет право на такую же процедуру вступления в НАТО, как Финляндия и Швеция, но решение об этом будет приниматься после завершения войны. Не исключаю, что Украина может предложить какое-то особое (эксклюзивное) соглашение о сотрудничестве с НАТО, однако не как альтернативу членству в НАТО, а как промежуточный этап.

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