Украину ждут в НАТО. Наступает самое горячее время для определения будущего страны

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О встрече трех лидеров, перспективах Украины в НАТО и гарантиях безопасности.

12 июня прошла встреча лидеров Франции, Германии и Польши. И как часто у нас бывает, как, например, в преддверии разных саммитов, появились ожидания, что именно на этой встрече будут решать перспективы членства Украины в НАТО и какие-то другие судьбоносные вопросы. Многих украинских наблюдателей заинтриговал также трехсторонний формат этой встречи.

Но в этом формате нет ничего удивительного. Это так называемый "Веймарский треугольник", основанный еще в 1991 году. Этот формат используется для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией. Группа существует преимущественно в форме встреч на высшем уровне между лидерами этих трех стран и их министрами иностранных дел. На этих встречах обсуждаются, в первую очередь, вопросы европейской политики, но также и проблематика международной безопасности.

Было известно, что главная тема этой встречи — вопрос о перспективах членства Украины в НАТО и гарантиях безопасности для Украины на тот период, пока наша страна не станет членом НАТО. Безусловно, это связано с тем, что эти вопросы будут рассматриваться на саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года. Страны НАТО уже ищут и готовят согласованное решение этого вопроса. Встреча лидеров трех стран — одна из площадок, на которых проходит эта подготовительная работа. Следующая площадка — встреча министров обороны стран НАТО, которая состоится в четверг. Дискуссия по этому вопросу будет продолжаться вплоть до самого саммита НАТО, возможно, окончательные решения будут согласовываться уже в Вильнюсе.

На саммите НАТО Украине предоставят четкий сигнал. Осталось понять, какой именно. Фото: Сnn.com

Именно поэтому не стоило ожидать каких-либо сенсаций от встречи лидеров стран "Веймарского треугольника". Лидеры Франции, Германии и Польши в очередной раз высказались в поддержку Украины, но избежали конкретики в вопросе о перспективах членства Украины в НАТО и гарантиях безопасности для Украины. У некоторых, возможно, это вызвало определенное разочарование. Но поводов для этого нет. Во всяком случае сейчас. Процесс согласования решений по указанным вопросам продолжается. Также следует понимать, что ключевую роль в подготовке этого решения будут играть США. Скажу больше. С высокой вероятностью, этот процесс продолжится и после Вильнюсского саммита НАТО. По членству Украины в НАТО вопрос в любом случае будет разрешаться после завершения нынешней войны. Тогда же будет окончательно согласовываться и послевоенный формат гарантий безопасности для Украины. В Вильнюсе, вероятно, будут только промежуточные и рамочные решения.

Скорее всего, на саммите НАТО в июле 2023 г. будет принято решение о предоставлении Украине гарантий безопасности до вступления в Североатлантический альянс. Объем этих гарантий и форма их предоставления сейчас согласовываются. Фактически будет идти речь о пролонгации тех форм поддержки, которые Украина получает и сейчас, на послевоенный период. Дополнительно может быть заявлено о содействии в восстановлении Украиной собственного ВПК и производстве современных вооружений, в том числе дальнобойных, на основе западных лицензий. Относительно вступления Украины в НАТО, возможно, будет заявлено, что Украина имеет право на такую же процедуру вступления в НАТО, как Финляндия и Швеция, но решение об этом будет приниматься после завершения войны. Не исключаю, что Украина может предложить какое-то особое (эксклюзивное) соглашение о сотрудничестве с НАТО, однако не как альтернативу членству в НАТО, а как промежуточный этап.

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