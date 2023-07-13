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Росія готує удар 24 серпня. Про що говорить "ракетне мовчання" ворога в останні дні

Останнім часом Росія практично відмовилася від тактики ракетних ударів, зосередившись на 'шахедах'. Військовий експерт Олександр Коваленко припускає, що це недарма, що йде накопичення ракет…

Олександр Коваленко
Військовий експерт
Фото: The Japan Times | Схоже, Росія сподівається зробити щось подібне на День Незалежності України

Ніхто не сумнівався, що в ніч проти 12 липня Росія організує черговий наліт дронів-камікадзе Shahed-136.

Цього разу по Україні було задіяно 15 дронів, із яких 11 було збито. Зі свого боку, ракет як не було, так і немає. Що з ними не так?

Але повернімося до Shahed-136.

Із 1 по 12 липня РОВ задіяли по Українї 81 дрон-камікадзе. За той же період у червні РОВ використовували 79 дронів. Зі свого боку, у травні було застосовано 98 Shahed-136.

У липні головною зброєю повітряного російського терору стали "шахеди"

Фактично тоді, як застосування ракет мінімізовано в першій половині липня, дрони-камікадзе використовуються стабільно.

Що ж до ракет, то їхнє мінімальне застосування в ході обстрілів на початку липня говорить не стільки про відсутність їх як таких або проблеми виробництва, скільки про накопичення БК. Особливо авіаційних КР Х-101/555, відсутність яких у ході обстрілів спостерігається з 24 червня.

Це виключно мій висновок, але, як мені здається, РОВ готуються до серпня, особливо до Дня Незалежності України. Так це чи ні, побачимо найближчими днями, але факт залишається фактом — значна пауза в застосуванні ракет за будь-яких планів ворога, говорить саме про накопичення.

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