Росія готує удар 24 серпня. Про що говорить "ракетне мовчання" ворога в останні дні

Останнім часом Росія практично відмовилася від тактики ракетних ударів, зосередившись на 'шахедах'. Військовий експерт Олександр Коваленко припускає, що це недарма, що йде накопичення ракет…

Ніхто не сумнівався, що в ніч проти 12 липня Росія організує черговий наліт дронів-камікадзе Shahed-136.

Цього разу по Україні було задіяно 15 дронів, із яких 11 було збито. Зі свого боку, ракет як не було, так і немає. Що з ними не так?

Але повернімося до Shahed-136.

Із 1 по 12 липня РОВ задіяли по Українї 81 дрон-камікадзе. За той же період у червні РОВ використовували 79 дронів. Зі свого боку, у травні було застосовано 98 Shahed-136.

У липні головною зброєю повітряного російського терору стали "шахеди"

Фактично тоді, як застосування ракет мінімізовано в першій половині липня, дрони-камікадзе використовуються стабільно.

Що ж до ракет, то їхнє мінімальне застосування в ході обстрілів на початку липня говорить не стільки про відсутність їх як таких або проблеми виробництва, скільки про накопичення БК. Особливо авіаційних КР Х-101/555, відсутність яких у ході обстрілів спостерігається з 24 червня.

Це виключно мій висновок, але, як мені здається, РОВ готуються до серпня, особливо до Дня Незалежності України. Так це чи ні, побачимо найближчими днями, але факт залишається фактом — значна пауза в застосуванні ракет за будь-яких планів ворога, говорить саме про накопичення.

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