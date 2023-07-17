Бити по Росії. Як виконати обіцянку Залужного про удари по ворожій території

Генерал Залужний заявив, що Україна буде використовувати власну зброю, щоб бити по військових об'єктах на території Росії. Тепер, наголошує аналітик Олександр Мусієнко , Україна зобов'язана налагодити виробництво свого озброєння.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна буде використовувати власну зброю, щоб бити по військових об'єктах на території Росії.

Для здійснення ударів по території країни-агресорки українська оборона промисловість має розвивати 3 пріоритети в озброєнні:

ракетна програма – вона має бути пріоритетною для України з точки зору можливостей та потенціалу завдавання ударів по території Росії;

ударні безпілотники та дрони;

засоби радіоелектронної боротьби, які зможуть пригнічувати сигнал ворожих засобів радіоелектронної розвідки та дронів з метою застосування повною мірою українських дронів.

Українських дронів має бути більше Фото: Соцмережі

Перед нами стоїть завдання – завдавати ударів по території противника на глибину від 200 до 400 кілометрів – на окупованих територіях, та від 500 до 1000 кілометрів – по території Росії.

А тому маємо в першу чергу виробляти ракети та дрони. Адже ворог буде розуміти, що ми маємо цю зброю і буде розуміти, що ми зможемо відповідати на його певні агресивні дії.

Ми постійно говоримо про те, що для боротьби з ракетними обстрілами росіян, нам потрібно збільшувати кількість засобів ППО. А якщо підійти до цього з протилежної сторони та почати знищувати об'єкти військового виробництва на території Росії? В такому разі будемо зменшувати її потенціал. А для цього нам потрібно мати відповідні можливості.

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