Російські дрони – не пройдуть. Що треба зробити на фронті, щоб ліквідувати загрозу з неба

Для того, щоб ліквідувати загрозу, що зростає від російських дронів, Україні доведеться зробити те, що ніхто ще ніколи не робив, попереджає військовий експерт Олександр Карпюк . Але зробити це цілком реально – і зрозуміло, як.

Бачу, що всі почали реагувати на російські відоси, де демонструють декілька десятків фюзеляжів, розповідаючи про мільйон. Ну і FPV-дрони та інше. Починається стадія питань "а ми що?"

Протокол роботи "ланцетів" та іранських аналогів "ланцетів" не відрізняється від роботи звичайного БПЛА.

Тобто все що потрібно у відповідь — це наповнити лінію зіткнення:

Машинами РЕБ, які можуть давити БПЛА в частотному діапазоні 800-3000 МГц. Комплексами антидронового захисту машин (САУ, РЕБ, танки, БМП та інше), які, "почувши" частоти FPV чи "ланцетів", поставлять захисний купол над машиною. Наповнити лінію зіткнення "окопним РЕБом", який буде протидіяти FPV та мавікам. Зав'язати це все в єдину систему, щоб системно ставити перешкоди дронам на лінії зіткнення, контролюючи небо. Закупити деталі для комплектування (підсилювачі, антени та інше) на майбутню модернізацію засобів постановки перешкод (бо росіяни будуть у відповідь переходити на нестандартні частоти в своїх виробах, і до цього треба бути готовим).

Україна може робити дуже якісні засоби радіоелектронної боротьби Фото: АрміяInform

Це не так просто зробити, хоча б тому, що цього ще ніхто в світі не робив. Ешелонована оборона РЕБа — це як ноу-хау сучасної війни. Але ми воюємо у війні 21-го сторіччя, так що нам доведеться еволюціонувати.

Маю надію, що цим системно хтось займається. Бо якщо це питання буде прой…бане, як і захист від FPV та мавіків, то це викличе багато питань. Український РЕБ вже продемонстрував свою ефективність, ми можемо робити дуже сучасні та ефективні машини. Залишилось зробити те, чого не вистачає, та закрити проблемні міста. Ну або в ці проблемні міста нас через півроку почнуть ї…ати.

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