Ракети для України. Чи готовий Байден передати Україні довгоочікувані ATACMS

Підтримка України в США не стає меншою — навпаки, тільки зміцнюється. Але, як зазначає у своїй колонці для The Hill український журналіст-фрилансер Давид Кириченко , хотілося б, щоб цьому відповідали дії адміністрації країни.

Майже 18 місяців тому Росія після багатомісячного прикордонного протистояння почала повномасштабне вторгнення в Україну. Конфлікт, що виник у результаті, характеризувався стійкістю України до російської агресії, багато в чому завдяки великій фінансовій і військовій підтримці з боку західних держав. Розв'язана Москвою кампанія, багата на військові невдачі, не похитнула завзятості України та непохитної підтримки американським народом перемоги України над Росією.

Прихильність США до суверенітету України була незмінною опорою американської зовнішньої політики. Президент Байден у лютому 2023 року підтвердив це зобов'язання, заявивши, що "Америка твердо стоятиме поруч із Україною стільки, скільки буде потрібно". Однак, хоча адміністрація Байдена зробила сміливі публічні заяви про свою підтримку України, її політичний підхід демонструє обережнішу позицію.

Байден неодноразово наголошував на готовності США надати Україні необхідну допомогу, пообіцявши робити "все, що буде потрібно, доки це буде потрібно". Проте дії адміністрації продемонстрували певну обережність, схильність утримувати найважливішу зброю від України, відхиляючись від зроблених наполегливих заяв.

Ця невідповідність між риторикою та політикою відображає нюансовану стратегію, ухвалену адміністрацією Байдена. Бен Годжес, колишній командувач армії США в Європі, зазначив, що існує небажання прямо заявляти, що "ми хочемо, щоб Україна перемогла".

Варто зазначити, що допомога США Україні не зменшилася, а фактично значно зросла під час президентства Байдена, з інвестиціями понад 40 мільярдів доларів на безпекову допомогу з 2021 року. Крім того, американська громадськість продемонструвала непохитну підтримку цього зобов'язання, що відображено в нещодавніх опитуваннях, проведених Інститутом Рейгана.

Опитування, проведене в червні 2023 року, розкриває переконливу картину: явна більшість американців — фактично три чверті — вважають, що для Сполучених Штатів важливо, щоб Україна виграла війну проти Росії. Водночас 86 відсотків демократів, 71 відсоток республіканців і 58 відсотків незалежних висловили свою підтримку.

Загалом значна більшість американців (59 відсотків) висловлюються за надання військової допомоги Україні. Сюди входять 75 відсотків демократів і 50 відсотків республіканців, хоча є опозиція з боку 41 відсотка респондентів-республіканців. Коли ті, хто вважає підтримку США цінною, дізнаються, що допомога Україні становить 3 відсотки військового бюджету США, їхня частка підскакує ще вище. Серед демократів цю думку поділяють 77 відсотків, серед республіканців — 59 відсотків, а серед незалежних — 46 відсотків.

Нині прихильність справі України визначається кількома факторами. Головним серед них є переконання в тому, що опір російській агресії в Україні відверне Росію від спроб подібних вторгнень у сусідні країни. Ще однією важливою причиною є захист свободи й суверенітету, де б вони не перебували під загрозою.

Але не всі підтримують надання допомоги. Тридцять відсотків американців виступають проти цього, в основному посилаючись на внутрішні потреби як на вищий пріоритет, ніж на іноземну допомогу. Проте ці цифри залишаються незмінними з плином часу, починаючи з останнього голосування в листопаді 2022 року, і переважна більшість компенсує їх на користь продовження допомоги Україні.

Опитування показують: Америка — за підтримку України

Для керівництва України ця новина — ідеально своєчасна, оскільки показує сильну двопартійну підтримку продовження допомоги в той час, як країна веде контрнаступ.

Однак для України вкрай важливо зберігати старанність у своєму контрнаступі з високими ставками й уникати поспішних дій. Президент Володимир Зеленський висловив розчарування повільнішими, ніж хотілося б, темпами за високих очікувань із боку Заходу.

Водночас адміністрація Байдена зіткнулася з критикою за те, що вона приховала критично важливі передові системи озброєнь, яких відчайдушно потребує Україна, пославшись на побоювання щодо можливості подальшої ескалації. Законодавці від обох основних політичних партій США активізують свої зусилля, щоб переконати адміністрацію Байдена надати Україні спірні боєприпаси великої дальності.

Наразі існує коаліція членів Палати представників, очолювана Джейсоном Кроу (демократ від штату Колорадо), які чинять дедалі більший тиск на адміністрацію. В листі, адресованому президенту Байдену в червні 2023 року, дев'ятеро законодавців від обох сторін закликали його якомога швидше дозволити розгортання систем тактичних балістичних ракет ATACMS.

Україна наполегливо просила ракети великої дальності, такі як ATACMS, що мають дальність ураження до 300 кілометрів. Ці ракети дозволять Україні націлюватися та нейтралізувати російські припаси, командні пункти й інші важливі об'єкти в глибині ворожої території, що завдасть серйозної шкоди Росії.

На відміну від Путіна, Байден повинен звертати увагу на думку своїх громадян. Це створює для нього політичний стимул прагнути якнайшвидшого припинення війни, особливо напередодні президентських виборів 2024 року. Отже, за нинішньої підтримки Байден має право постачати Україні зброю, необхідну для якнайшвидшого завершення війни.

Консенсус серед американців залишається ясним: існує потужна підтримка України. Громадська думка в США відображає тверду готовність підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто перемоги, і тепер у лідерів США є підтримка, необхідна їм для вжиття рішучих заходів із надання допомоги Україні. Президент Байден має розпочати надання Україні ATACMS і F-16, таких необхідних для її контрнаступу, що триває, аби виграти війну.

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