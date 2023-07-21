Мобілізація – за новими правилами. Що тепер потрібно знати, щоб скористатися правом на відстрочку

"Якщо у одного із батьків з інвалідністю І або ІІ групи є два сина, то кожен із них раніше мав право на відстрочку від мобілізації та військової служби, але наразі це положення змінено, і тепер опікуватись батьком-інвалідом може тільки один із синів". Думка

Згідно зі ст. 39 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", Указу Президента України "Про загальну мобілізацію" № 65/2022 на військову службу під час мобілізації призиваються лише військовозобов’язані або резервісти.

28 червня Верховна Рада внесла зміни до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Тепер військовозобов’язані, які мають дружину/чоловіка із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини/чоловіка із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

До внесення змін у законі зазначалося, що сам факт наявності рідних осіб з інвалідністю (дружину, яка має інвалідність, незалежно від групи або одного із своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю I чи II групи) вже надавав право на відстрочку від мобілізації. Відтак, після внесення змін, така відстрочка надаватиметься лише у випадку, якщо люди з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних утримувати їх відповідно до законодавства України.

Раніше кожен з дітей людини з інвалідністю мав право на відстрочку, а тепер - лише один з них Фото: Depositphotos

Коли мова йде про осіб з інвалідністю в контексті статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", маються на увазі наступні особи: дружина, яка має інвалідність незалежно від групи, або один із своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю I чи II групи.

Тобто, утримувати своїх непрацездатних батьків зобов’язані повнолітні працездатні діти. У разі, якщо у одного із батьків з інвалідністю І або ІІ групи є два сина, то кожен із них мав право на відстрочку від мобілізації та військової служби, але наразі це положення змінено, а саме —опікуватись батьком-інвалідом може тільки один із синів.

Основною причиною таких змін є ліквідування ситуації, коли на одну людину з інвалідністю було встановлено декілька осіб для постійного догляду за інвалідом. Як ця норма буде застосовуватись зараз на практиці, ніхто не знає, оскільки при наявності двох працездатних дітей у одного із батьків з інвалідністю І або ІІ групи, один з них може фактично проживати в іншому місті або навіть країні і не мати фізичної можливості виконувати функції доглядальника через відстань. .

Встановлення опіки і призначення опікуна

Є також інші підстави, які надають право на відстрочку від мобілізації, – це процедура визнання опікуном недієздатної особи за рішенням суду.

Для більш повного розуміння потрібно розділяти поняття "догляд" та "опіка", оскільки це різні терміни та процедури, а саме:

догляд встановлюється над людьми, які потребують стороннього догляду через стан здоров’я чи інвалідність без звернення до суду за висновком МСЕК або лікарської комісії. Важливо, що догляд здійснюється тільки за членами своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки (ч. 6 ст. 13 ЗУ "Про соціальні послуги");

(ч. 6 ст. 13 ЗУ "Про соціальні послуги"); опіка встановлюється над недієздатною людиною, яка має стійкі психічні розлади та не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, за рішенням суду (ч.1 ст. 39 Цивільного кодексу України, п. 1 ч. 2 ст. 293 Цивільного процесуального кодекс України).

У випадку встановлення опіки і призначення опікуна, коло родинних відносин не визначено. За нормами ст. 63 ЦК України, опікуна або піклувальника призначає орган опіки та піклування, крім випадків, встановлених статтею 60 цього Кодексу.

Опікуном може бути як чоловік/дружина чи один із дітей людини, так і інші рідні, наприклад, двоюрідний брат або дядя, але при цьому необхідно мати документи, які б могли підтвердити спорідненість

Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою. Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.

Тобто не обов’язково мати дружину, батьків, братів або дітей, щоб оформити опікунство. Цією людиною може бути будь-який інший родич, наприклад, двоюрідний брат або дядя, але при цьому необхідно мати документи, які б могли підтвердити спорідненість, такі як свідоцтво про народження, свідоцтво про укладення шлюбу не тільки батьків, але й дідусів та бабусь, документ про зміну прізвища та інші документи, в залежності від того, яка ступінь спорідненості у опікуна та підопічного.

Звільнення військовозобов’язаного від служби або відтермінування від мобілізації

В розрізі звільнення військовозобов’язаного від служби у зв’язку із сімейними обставинами, такими як інвалідність дружини або одного із батьків, мобілізований військовий має надати відповідні документи, які б підтверджували інвалідність, для подальшого оформлення документів щодо постійного догляду або встановлення опіки над особою.

Відстрочку від мобілізації можна отримати тим, хто офіційно оформив опікунство чи постійний догляд за родичем Фото: Офіс президента

Які документи потрібні для оформлення догляду за дружиною чи одним з батьків: