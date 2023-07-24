Ядерну зброю вже використано. Як її наявність у Росії спровокувала війну проти України

Соціальною опорою війни в Росії є еліта, яка постійно прагне експансії, стверджує психологиня Світлана Чуніхіна . А парасолька для цієї експансії — наявність у кремлівського режиму ядерної зброї, і нічого більше.

На Медузі вийшла стаття, де аргументовано показано, що справжньою соціальною основою війни проти України є не масовий росіянин, очманілий від пропаганди, а, навпаки, еліти. Причому еліти специфічні, непублічні, вигодувані бюджетом і корупцією, що сягають корінням у радянську номенклатуру.

Ці "непрості", як їх називають у статті, люди мають нульову схильність до ресентименту. Просто тому, що вони за останні 30 років нічого не втрачали, а тільки набували. І якщо зараз запорука їхнього благополуччя — путінський режим — здатна встояти тільки поки триває війна в Україні, значить, вони будуть усіма своїми щупальцями голосувати за цю війну.

А я б у цих міркуваннях пішла ще далі. Так, війна проти України — це проєкт прагматиків, які успішно прикидаються фанатиками. Але крім цинічного розрахунку, гадаю, ці люди не цураються і певної романтики. Їхня романтика — це експансія. Їм потрібно більше і більше влади та ресурсів, які вони можуть контролювати. Навіть якщо їх не можна спожити і переробити, ці ресурси можна весело знищити. Головне, щоб багато, більше, ще більше. Чому б не зруйнувати цілий світопорядок? Ну або хоча б пару-трійку сусідніх країн?

Російська еліта продукує війну Фото: GettyImages.com

І найголовніше, що парасолькою для цієї експансії, для їхнього відчуття невразливості й безкарності, що лоскоче апетити й примушує хотіти поглинути шматок сучасності пожирніше, є не фортеця путінського режиму, не міць, прости господи, російської армії, не моральна правота "русскомирской" ідеї, нічого з цього. А тільки і виключно наявність у них ядерної зброї.

Ядерна бомба — це єдиний серйозний аргумент у цій війні, єдина причина, чому цю війну взагалі було розв'язано і чому їй не видно кінця. Тому що всі бояться ядерної ескалації.

І в цьому сенсі ядерна зброя вже застосована. Вона застосовується щодня у вигляді загрози, яка змушує решту світу смиренно слухати путінські маячні про історію, звикати до перспективи глобальної продовольчої кризи, шукати можливості зберегти Путіна при владі, смикати українців, коли крики болю і горя стають занадто гучними.

Світ програв Путіну і тому ненаситному класу, який непомірно розпух за роки його правління, ядерну війну. Війну, розв'язану ні чому, просто так. Тому що "а що ви нам зробите". Ось і все.

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