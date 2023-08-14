Україна не отримає винищувачі. Чому США вирішили передати F-16 ближче до 2025 року

Затримка з передаванням США винищувачів F-16 Україні вельми красномовна, вважає блогер Роман Комиза . Це схоже на те, що літаки Україні дадуть не для цієї війни, а для запобігання наступній

Перша група із шести українських пілотів НЕ завершить навчання польотам на F-16 американського виробництва аж до літа наступного року, — повідомляє The Washington Post, посилаючись на інформацію від українських урядовців і військових чиновників.

"Усього шість пілотів, приблизно половина ескадрильї, пройдуть перший етап навчання, за словами двох українських офіційних осіб, з якими вдалося поговорити на цю делікатну тему на умовах анонімності. Двох інших пілотів було визначено як резервних кандидатів".

Ось ще кілька цікавих цитат звідти:

"За словами чиновників, хоча пілоти вже вільно володіють англійською, вони мають спочатку відвідати чотиримісячні уроки англійської мови у Великій Британії, щоб вивчити термінологію, пов'язану з літаками. Це навчання відбуватиметься разом із наземним персоналом, який може гірше володіти англійською, оскільки, за словами українських офіційних осіб, Данія попросила спочатку навчити весь екіпаж, а не тільки пілотів. При цьому міністерство оборони Данії відмовилося від коментарів".

"За словами українських офіційних осіб, це відсуває початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме шість місяців, тобто почнеться не раніше січня. Друга група приблизно такого ж розміру буде готова тільки через півроку або приблизно до кінця наступного року".

Навчання українських пілотів усе ніяк не стартує... Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade

Тобто виходячи з інформації The Washington Post, по суті це означає, що F-16 з'являться на полі бою не раніше літа 2024 року, а скоріше — ближче до кінця 2024 року.

"Це називається затягувати", — сказав один український чиновник.

Але це називається не "затягувати". Це називається "ввічлива відмова" — тобто відмова на поточний момент.

А якщо ще точніше і якщо називати речі своїми іменами, то ситуація наразі виглядає так. Союзники на чолі зі США дійсно ухвалили рішення про надання Україні F-16, і не варто навколо цього спекулювати. Але, оскільки літаки — це очевидний game changer, їхня кількість, номенклатура і графік постачання будуть найжорсткішим чином пов'язані з їхнім концептуальним баченням "кінця війни". А оскільки стратегія Заходу не передбачає повного розгрому Росії (про що я вже неодноразово говорив), то кінець війни вони бачать як якусь форму вимушеного "консенсусу" між сторонами, не допускаючи подальшої "ескалації" і прямого вступу Заходу в конфлікт.

Тож літаки, схоже, справді, вирішили надати, але: (а) не як засіб для закінчення війни, а як засіб запобігання новій війні, тобто (б) тільки після того, коли цю війну (за їхньою логікою) буде завершено... і ось тоді літаки будуть потрібні, щоб росіяни не могли повторити лютий 2022 року. No more comments...

Не заперечую, що ця концепція ще зміниться і, можливо, не раз. Але поки що все виглядає саме так.

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